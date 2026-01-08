Рейтинг@Mail.ru
Правительство продолжит перерасчет выплат для работающих пенсионеров - РИА Новости, 08.01.2026
02:50 08.01.2026 (обновлено: 08:52 08.01.2026)
Правительство продолжит перерасчет выплат для работающих пенсионеров
Правительство продолжит перерасчет выплат для работающих пенсионеров - РИА Новости, 08.01.2026
Правительство продолжит перерасчет выплат для работающих пенсионеров
Правительство планирует продолжить ежегодный перерасчет выплат для работающих пенсионеров, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
общество, россия, пенсия
Общество, Россия, Пенсия

Правительство продолжит перерасчет выплат для работающих пенсионеров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Правительство планирует продолжить ежегодный перерасчет выплат для работающих пенсионеров, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что их страховые пенсии намерены пересматривать с учетом совершенных взносов за прошедший год. Мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в 2026 году
7 января, 02:01
С 1 января страховые выплаты проиндексировали на 7,6 процента — до 9584,69 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от страхового стажа и зарплаты, выросла до 156,76 рублей.
Агентство ранее выяснило, что количество работающих пенсионеров в стране составляет 7,4 миллиона.
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Раскрыты условия, на которых в 2026 году будут назначать пенсию по старости
4 января, 02:17
 
ОбществоРоссияПенсия
 
 
