Правительство продолжит перерасчет выплат для работающих пенсионеров

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Правительство планирует продолжить ежегодный перерасчет выплат для работающих пенсионеров, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них указано, что их страховые пенсии намерены пересматривать с учетом совершенных взносов за прошедший год. Мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.

С 1 января страховые выплаты проиндексировали на 7,6 процента — до 9584,69 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от страхового стажа и зарплаты, выросла до 156,76 рублей.