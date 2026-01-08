https://ria.ru/20260108/pensii-2066840857.html
Правительство продолжит перерасчет выплат для работающих пенсионеров
Правительство планирует продолжить ежегодный перерасчет выплат для работающих пенсионеров, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T02:50:00+03:00
2026-01-08T02:50:00+03:00
2026-01-08T08:52:00+03:00
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Правительство планирует продолжить ежегодный перерасчет выплат для работающих пенсионеров, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что их страховые пенсии намерены пересматривать с учетом совершенных взносов за прошедший год. Мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.
С 1 января страховые выплаты проиндексировали на 7,6 процента — до 9584,69 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от страхового стажа и зарплаты, выросла до 156,76 рублей.
Агентство ранее выяснило, что количество работающих пенсионеров в стране составляет 7,4 миллиона.