МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100, В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100, сообщил "Ростех".

« "Патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году", — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В Новороссии инструкторы " Ростеха " обучили военных тактике и методам борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия. Наилучшие результаты показал патрон IGLA 100 со снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа.

Как рассказали в компании, он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом кучность стрельбы достаточна, чтобы поразить цель размером со стандартный FPV-дрон.

"Дробь патрона пробивает двигатели, блоки управления, перебивает провода и пропеллеры, ломает другие прочные элементы конструкции БПЛА. Обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность", — подчеркнули в "Ростехе".