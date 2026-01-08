https://ria.ru/20260108/patrony-2066843272.html
В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны
2026-01-08T09:06:00+03:00
новороссия
В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны
ВС России начали получать сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100, сообщил
"Ростех".
«
"Патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году", — говорится в Telegram-канале госкорпорации.
В Новороссии инструкторы "Ростеха
" обучили военных тактике и методам борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия. Наилучшие результаты показал патрон IGLA 100 со снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа.
Как рассказали в компании, он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом кучность стрельбы достаточна, чтобы поразить цель размером со стандартный FPV-дрон.
"Дробь патрона пробивает двигатели, блоки управления, перебивает провода и пропеллеры, ломает другие прочные элементы конструкции БПЛА. Обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность", — подчеркнули в "Ростехе".
Во время обучения для сравнения использовали другие боеприпасы — со свинцовой дробью и картечью, дробовые варианты патрона 5,45х39. Также проходили стрелковые тренировки, где инструкторы показывали, как именно нужно целиться и вести огонь по быстро летящим целям.