В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны
Новое оружие России
 
09:06 08.01.2026 (обновлено: 14:42 08.01.2026)
В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны
В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100, сообщил "Ростех". РИА Новости, 08.01.2026
технологии, ростех, вооруженные силы рф, новороссия, безопасность
Новое оружие России, Технологии, Ростех, Вооруженные силы РФ, Новороссия, Безопасность
ВС России начали получать сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100

Патроны IGLA 100. Кадр видео
© Ростех
Патроны IGLA 100. Кадр видео
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В российские войска начали поступать сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100, сообщил "Ростех".
"Патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году", — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Чемезов назвал варианты борьбы с дронами противника
5 сентября 2025, 21:48
В Новороссии инструкторы "Ростеха" обучили военных тактике и методам борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия. Наилучшие результаты показал патрон IGLA 100 со снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа.
Как рассказали в компании, он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом кучность стрельбы достаточна, чтобы поразить цель размером со стандартный FPV-дрон.
Боец об эффективной системе противодействия дронам ВСУ на Днепре - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Российские десантники выстроили систему противодействия дронам ВСУ
6 декабря 2025, 01:28
"Дробь патрона пробивает двигатели, блоки управления, перебивает провода и пропеллеры, ломает другие прочные элементы конструкции БПЛА. Обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность", — подчеркнули в "Ростехе".
Во время обучения для сравнения использовали другие боеприпасы — со свинцовой дробью и картечью, дробовые варианты патрона 5,45х39. Также проходили стрелковые тренировки, где инструкторы показывали, как именно нужно целиться и вести огонь по быстро летящим целям.
В отечественном танкостроении начался переходный этап к машинам будущего - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Ростех" рассказал об особенностях современных российских танков
6 января, 09:09
 
Новое оружие РоссииТехнологииРостехВооруженные силы РФНовороссияБезопасность
 
 
