Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы не сбылись планы врагов России - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:32 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/patriarkh-2066875205.html
Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы не сбылись планы врагов России
Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы не сбылись планы врагов России - РИА Новости, 08.01.2026
Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы не сбылись планы врагов России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться Богородице за то, чтобы планы ополчившихся на Россию врагов не осуществились. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T14:32:00+03:00
2026-01-08T14:32:00+03:00
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031904537_0:85:3073:1813_1920x0_80_0_0_c41c79495397f323fe5737ebef25e679.jpg
https://ria.ru/20260107/patriarkh-2066801973.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031904537_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_da95dda915a958a86ccf366ae0c7a075.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы не сбылись планы врагов России

Патриарх Кирилл призвал молиться Богородице, чтобы не сбылись планы врагов РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться Богородице за то, чтобы планы ополчившихся на Россию врагов не осуществились.
"Будем молиться пречистой и преблагословенной Царице Небесной, чтобы она свой покров не отнимала от земли русской, чтобы она слышала наши молитвы, чтобы сегодня, когда многие ополчились на нас, чтобы никакое это ополчение не достигло своих целей, и Россия осталась страной, истинно исповедующей Господа своим спасителем. И да будет так... И да помогает Господь и нашим властям, и воинству нашему. Да покрывает Царица Небесная своим покровом землю нашу и всех, кто с верой, надеждой и любовью обращается в молитвах к ее святому имени", – сказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день Собора Пресвятой Богородицы.
Самые значительные храмы и самые почитаемые монастыри на Руси освящались в честь Богородицы, подчеркнул в проповеди патриарх.
Русская православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы 8 января, на следующий день после Рождества Христова.
Рождественское богосулжение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Патриарх Кирилл призвал быть благодарными за такого лидера, как Путин
7 января, 22:09
 
РелигияРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала