Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы не сбылись планы врагов России

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться Богородице за то, чтобы планы ополчившихся на Россию врагов не осуществились.
"Будем молиться пречистой и преблагословенной Царице Небесной, чтобы она свой покров не отнимала от земли русской, чтобы она слышала наши молитвы, чтобы сегодня, когда многие ополчились на нас, чтобы никакое это ополчение не достигло своих целей, и Россия осталась страной, истинно исповедующей Господа своим спасителем. И да будет так... И да помогает Господь и нашим властям, и воинству нашему. Да покрывает Царица Небесная своим покровом землю нашу и всех, кто с верой, надеждой и любовью обращается в молитвах к ее святому имени", – сказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день Собора Пресвятой Богородицы.
Самые значительные храмы и самые почитаемые монастыри на Руси освящались в честь Богородицы, подчеркнул в проповеди патриарх.
Русская православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы 8 января, на следующий день после Рождества Христова.