Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в январе
Отпуск в январе будет невыгодным для работников на окладе из-за небольшого количества рабочих дней, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T02:00:00+03:00
2026-01-08T02:00:00+03:00
2026-01-08T02:00:00+03:00
общество
татьяна подольская
2026
общество, татьяна подольская
Общество, Татьяна Подольская
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Отпуск в январе будет невыгодным для работников на окладе из-за небольшого количества рабочих дней, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Учитывая небольшое количество рабочих дней в январе, брать отпуск для тех, кто работает по окладной системе оплаты труда, невыгодно", - сказала Подольская
.
Она отметила, что январь 2026 года будет месяцем с самым небольшим количеством рабочих дней в 2026 году – их будет 15 для работающих по пятидневной рабочей неделе. Количество же выходных и праздничных дней составит 16.
В месяцы с небольшим количеством рабочих дней невыгодно уходить в отпуск, потому что стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка.