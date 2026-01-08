Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в январе

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Отпуск в январе будет невыгодным для работников на окладе из-за небольшого количества рабочих дней, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она отметила, что январь 2026 года будет месяцем с самым небольшим количеством рабочих дней в 2026 году – их будет 15 для работающих по пятидневной рабочей неделе. Количество же выходных и праздничных дней составит 16.