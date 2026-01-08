ФСБ показала кадры освобождения россиянина Касаткина и француза Винатье*

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ФСБ показала кадры возвращения в Россию баскетболиста Даниила Касаткина, обменянного на француза Лорана Винатье*.

На опубликованных кадрах видно, как баскетболист выходит из самолёта и садится в микроавтобус.

На видео также показаны кадры освобождения француза Лорана Винатье*, помилованного по указу президента РФ Владимира Путина.

Ранее ФСБ сообщила, что Винатье* был помилован указом президента Российской Федерации и обменян на российского баскетболиста Даниила Касаткина , возвращенного из Франции

На кадрах видео показано, как Винатье* зачитывают постановление об освобождении.

"Вы помилованы указом президента Российской Федерации от сегодняшнего числа. Вы освобождены от дальнейшего отбывания наказания - лишения свободы. Указ вступает в настоящую силу с сегодняшнего дня", - сказал Винатье* сотрудник учреждения, где француз отбывал срок.

Винатье* расписался в соответствующем документе. Далее показано, как француза везли к самолету в микроавтобусе.