ФСБ показала кадры освобождения россиянина Касаткина и француза Винатье*
17:22 08.01.2026 (обновлено: 17:25 08.01.2026)
ФСБ показала кадры освобождения россиянина Касаткина и француза Винатье*
ФСБ показала кадры возвращения в Россию баскетболиста Даниила Касаткина, обменянного на француза Лорана Винатье*. РИА Новости, 08.01.2026
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), даниил касаткин, спорт, в мире, фсб
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Даниил Касаткин, Спорт, В мире, ФСБ
ФСБ показала кадры освобождения россиянина Касаткина и француза Винатье*

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ФСБ показала кадры возвращения в Россию баскетболиста Даниила Касаткина, обменянного на француза Лорана Винатье*.
На опубликованных кадрах видно, как баскетболист выходит из самолёта и садится в микроавтобус.
На видео также показаны кадры освобождения француза Лорана Винатье*, помилованного по указу президента РФ Владимира Путина.
Ранее ФСБ сообщила, что Винатье* был помилован указом президента Российской Федерации и обменян на российского баскетболиста Даниила Касаткина, возвращенного из Франции.
На кадрах видео показано, как Винатье* зачитывают постановление об освобождении.
"Вы помилованы указом президента Российской Федерации от сегодняшнего числа. Вы освобождены от дальнейшего отбывания наказания - лишения свободы. Указ вступает в настоящую силу с сегодняшнего дня", - сказал Винатье* сотрудник учреждения, где француз отбывал срок.
Винатье* расписался в соответствующем документе. Далее показано, как француза везли к самолету в микроавтобусе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Даниил Касаткин Спорт В мире ФСБ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
