ФСБ показала кадры освобождения россиянина Касаткина и француза Винатье*

ФСБ показала кадры возвращения в Россию баскетболиста Даниила Касаткина, обменянного на француза Лорана Винатье*. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:22:00+03:00
2026-01-08T17:22:00+03:00
2026-01-08T17:25:00+03:00
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. ФСБ показала кадры возвращения в Россию баскетболиста Даниила Касаткина, обменянного на француза Лорана Винатье*.
На опубликованных кадрах видно, как баскетболист выходит из самолёта и садится в микроавтобус.
На видео также показаны кадры освобождения француза Лорана Винатье*, помилованного по указу президента РФ Владимира Путина.
Ранее ФСБ
сообщила, что Винатье* был помилован указом президента Российской Федерации и обменян на российского баскетболиста Даниила Касаткина
, возвращенного из Франции
.
На кадрах видео показано, как Винатье* зачитывают постановление об освобождении.
"Вы помилованы указом президента Российской Федерации от сегодняшнего числа. Вы освобождены от дальнейшего отбывания наказания - лишения свободы. Указ вступает в настоящую силу с сегодняшнего дня", - сказал Винатье* сотрудник учреждения, где француз отбывал срок.
Винатье* расписался в соответствующем документе. Далее показано, как француза везли к самолету в микроавтобусе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России