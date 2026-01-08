Орбан раскритиковал планы ЕС выделить 800 миллиардов евро для Киева

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что выделение Киеву 800 миллиардов евро Евросоюзом отяготит венгерских налогоплательщиков - по его словам, средств, которая Украина просит на следующие 10 лет, хватит на выплату пенсий венграм на 40 лет.