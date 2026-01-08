Рейтинг@Mail.ru
Орбан раскритиковал планы ЕС выделить 800 миллиардов евро для Киева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 08.01.2026
Орбан раскритиковал планы ЕС выделить 800 миллиардов евро для Киева
Орбан раскритиковал планы ЕС выделить 800 миллиардов евро для Киева - РИА Новости, 08.01.2026
Орбан раскритиковал планы ЕС выделить 800 миллиардов евро для Киева
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что выделение Киеву 800 миллиардов евро Евросоюзом отяготит венгерских налогоплательщиков - по его... РИА Новости, 08.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
киев
украина
виктор орбан
золтан ковач
евросоюз
2026
Новости
в мире, брюссель, киев, украина, виктор орбан, золтан ковач, евросоюз, верховная рада украины, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Киев, Украина, Виктор Орбан, Золтан Ковач, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России
Орбан раскритиковал планы ЕС выделить 800 миллиардов евро для Киева

Орбан: выделяемых ЕС €800 млрд для Киева хватит на пенсии венграм на 40 лет

Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан. Архивное фото
Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что выделение Киеву 800 миллиардов евро Евросоюзом отяготит венгерских налогоплательщиков - по его словам, средств, которая Украина просит на следующие 10 лет, хватит на выплату пенсий венграм на 40 лет.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что Украине для восстановления и экономического роста на ближайшие 10 лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева
6 января, 16:44
"Украина просит так много денег на следующие 10 лет, что этого будет достаточно для обеспечения пенсий венграм на 40 лет или обеспечить поддержку всем семьям в течении 60 лет. Вот, что представляют эти 800 миллиардов евро, которые украинский премьер хочет от Брюсселя. А Брюссель в свою очередь - от нас", - приводит в соцсети Х слова Орбана представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Согласно публикации Ковача, Орбан обвиняет ЕС в том, что его указы постепенно сведут на нет программы поддержки семей и обременят венгерских налогоплательщиков прогрессивным подоходным налогом для того, чтобы деньги пошли на "оплату коммунальных услуг в Украине".
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Орбан назвал военный кредит Евросоюза для Украины аферой
5 января, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБрюссельКиевУкраинаВиктор ОрбанЗолтан КовачЕвросоюзВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСанкции в отношении России
 
 
