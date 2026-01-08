Орбан раскритиковал планы ЕС выделить 800 миллиардов евро для Киева

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что выделение Киеву 800 миллиардов евро Евросоюзом отяготит венгерских налогоплательщиков - по его словам, средств, которая Украина просит на следующие 10 лет, хватит на выплату пенсий венграм на 40 лет.
"Украина просит так много денег на следующие 10 лет, что этого будет достаточно для обеспечения пенсий венграм на 40 лет или обеспечить поддержку всем семьям в течении 60 лет. Вот, что представляют эти 800 миллиардов евро, которые украинский премьер хочет от Брюсселя. А Брюссель в свою очередь - от нас", - приводит в соцсети Х слова Орбана представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Согласно публикации Ковача, Орбан обвиняет ЕС в том, что его указы постепенно сведут на нет программы поддержки семей и обременят венгерских налогоплательщиков прогрессивным подоходным налогом для того, чтобы деньги пошли на "оплату коммунальных услуг в Украине".
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
