Опрос показал, как французы оценивают будущее своей страны в 2026 году
Опрос показал, как французы оценивают будущее своей страны в 2026 году - РИА Новости, 08.01.2026
Опрос показал, как французы оценивают будущее своей страны в 2026 году
Более 75% французов настроены пессимистично насчет перспектив Франции в 2026 году, следует из результатов исследования, проведенного компанией CSA
ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости.
Более 75% французов настроены пессимистично насчет перспектив Франции в 2026 году, следует из результатов исследования, проведенного компанией CSA для телеканала CNews
, радиостанции Europe 1 и газеты Journal du Dimanche.
"Согласно исследованию... 77% французов имеют пессимистический настрой в отношении (перспектив - ред.) Франции
(в 2026 году - ред.)", - говорится в исследовании.
Среди опрошенных женщин 81% ответили, что они настроены пессимистично в отношении перспектив Франции, в то время как среди мужчин беспокойство за будущее страны выразили 73% участников исследования.
Наибольшую обеспокоенность за будущее Франции в 2026 году выразили граждане в возрасте от 50 до 64 лет (84%), в то время как молодые люди в возрасте 18-24 лет настроены наименее пессимистично в отношении перспектив страны в 2026 году (50%).
Пессимизм в отношении будущего Франции в 2026 году разделяют представители всех политических сил. Среди сторонников левых движений и партий пессимистический настрой имеют 71% респондентов, среди сторонников центристских пропрезидентских сил - 72%, а среди сторонников правых партий "Национальное объединение" и "Реконкиста" - 76%. Помимо этого, пессимистично по отношению к будущему страны настроены и большинство опрошенных сторонников левой партии "Непокорившаяся Франция" (78%) и правых политических сил (80%), в частности - сторонники правой партии "Республиканцы", среди которых 81% опрошенных заявили, что настроены пессимистично в отношении перспектив 2026 года для Франции.
Исследование проводилось 6-7 января 2026 года среди 1006 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся.