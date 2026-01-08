Рейтинг@Mail.ru
В ООН заявили, что обеспокоены новыми данными о числе погибших в Венесуэле - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/oon-2066927569.html
В ООН заявили, что обеспокоены новыми данными о числе погибших в Венесуэле
В ООН заявили, что обеспокоены новыми данными о числе погибших в Венесуэле - РИА Новости, 08.01.2026
В ООН заявили, что обеспокоены новыми данными о числе погибших в Венесуэле
Организация Объединенных Наций обеспокоена данными о том, что в ходе атаки США против Венесуэлы погибли сто человек, заявил представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:02:00+03:00
2026-01-08T22:02:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
диосдадо кабельо
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
https://ria.ru/20260108/oon-2066916777.html
https://ria.ru/20260105/oon-2066540856.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, силия флорес, диосдадо кабельо, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Силия Флорес, Диосдадо Кабельо, ООН, Удары США по Венесуэле
В ООН заявили, что обеспокоены новыми данными о числе погибших в Венесуэле

Дюжаррик: ООН обеспокоена из-за новых данных о числе погибших в Венесуэле

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 8 янв - РИА Новости. Организация Объединенных Наций обеспокоена данными о том, что в ходе атаки США против Венесуэлы погибли сто человек, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее в четверг такие данные привел глава венесуэльского МВД Диосдадо Кабельо.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Генсек ООН сожалеет о решении США выйти из ряда структур организации
Вчера, 20:16
"Такие цифры действительно вызывают обеспокоенность", - сказал он в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос агентства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В ООН выступили за силу закона, а не право сильного в Венесуэле
5 января, 23:04
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроСилия ФлоресДиосдадо КабельоООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала