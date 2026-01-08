В ООН заявили, что обеспокоены новыми данными о числе погибших в Венесуэле

ООН, 8 янв - РИА Новости. Организация Объединенных Наций обеспокоена данными о том, что в ходе атаки США против Венесуэлы погибли сто человек, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.