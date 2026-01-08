Генсек ООН сожалеет о решении США выйти из ряда структур организации

ООН, 8 янв - РИА Новости. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш сожалеет в связи с решением Вашингтона выйти из ряда структур в системе ООН, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Как уточнялось в заявлении Белого дома, меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Штатов прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН , а также 31 структуры ООН.

"Генеральный секретарь выражает сожаление в связи с объявлением Белого дома о решении Соединенных Штатов выйти из ряда органов ООН", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

Он напомнил, что взносы в регулярный бюджет ООН и бюджет операций по поддержанию мира являются юридическим обязательством в соответствии с Уставом ООН для всех государств-членов, включая Соединенные Штаты.