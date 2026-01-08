Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН сожалеет о решении США выйти из ряда структур организации - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 08.01.2026 (обновлено: 20:18 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/oon-2066916777.html
Генсек ООН сожалеет о решении США выйти из ряда структур организации
Генсек ООН сожалеет о решении США выйти из ряда структур организации - РИА Новости, 08.01.2026
Генсек ООН сожалеет о решении США выйти из ряда структур организации
Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш сожалеет в связи с решением Вашингтона выйти из ряда структур в системе ООН, сообщил его представитель... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T20:16:00+03:00
2026-01-08T20:18:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
оон
в мире
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957020988_0:30:2048:1182_1920x0_80_0_0_42aa745a5ec1f766242719a64cb257b7.jpg
https://ria.ru/20260105/oon-2066540541.html
https://ria.ru/20260108/oon-2066828263.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957020988_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_91eb931e437f07077f3c5aada8ceaa7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), оон, в мире, стефан дюжаррик, антониу гутерреш
США, Вашингтон (штат), ООН, В мире, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш
Генсек ООН сожалеет о решении США выйти из ряда структур организации

Дюжаррик: Гутерреш сожалеет о решении США выйти из части структур ООН

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 8 янв - РИА Новости. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш сожалеет в связи с решением Вашингтона выйти из ряда структур в системе ООН, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
В среду президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Как уточнялось в заявлении Белого дома, меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам Штатов прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН.
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В ООН отказались комментировать новую стратегию нацбезопасности США
5 января, 23:01
"Генеральный секретарь выражает сожаление в связи с объявлением Белого дома о решении Соединенных Штатов выйти из ряда органов ООН", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Он напомнил, что взносы в регулярный бюджет ООН и бюджет операций по поддержанию мира являются юридическим обязательством в соответствии с Уставом ООН для всех государств-членов, включая Соединенные Штаты.
"Все структуры ООН продолжат выполнение своих мандатов, предоставленных государствами-членами. ООН несет ответственность за выполнение своих задач в интересах тех, кто зависит от нас. Мы продолжим выполнять наши мандаты с решимостью", - добавил Дюжаррик.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Миссии ООН могут остановить кровопролитие, заявил миротворец
Вчера, 04:48
 
СШАВашингтон (штат)ООНВ миреСтефан ДюжаррикАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала