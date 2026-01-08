Рейтинг@Mail.ru
Миссии ООН могут остановить кровопролитие, заявил миротворец - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/oon-2066828263.html
Миссии ООН могут остановить кровопролитие, заявил миротворец
Миссии ООН могут остановить кровопролитие, заявил миротворец - РИА Новости, 08.01.2026
Миссии ООН могут остановить кровопролитие, заявил миротворец
Миротворческие миссии ООН по всему миру не решают конфликты окончательно, но на какой-то промежуток времени могут остановить кровопролитие, и пока есть войны,... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T04:48:00+03:00
2026-01-08T04:48:00+03:00
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:250:410:481_1920x0_80_0_0_86c6969ce0070cbfa198060ac30488d1.jpg
https://ria.ru/20260102/oon-2066114596.html
https://ria.ru/20251202/oon-2059241220.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15021/17/150211724_0:204:410:512_1920x0_80_0_0_41296ff943a036cff6639d2af347eaf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон
В мире, ООН
Миссии ООН могут остановить кровопролитие, заявил миротворец

РИА Новости: миротворец заявил, что миссии ООН могут остановить кровопролитие

© РИА НовостиЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Миротворческие миссии ООН по всему миру не решают конфликты окончательно, но на какой-то промежуток времени могут остановить кровопролитие, и пока есть войны, потребность в таких миссиях никуда не исчезнет, заявил РИА Новости участник миротворческих миссий по линии ООН, офицер-запаса Александр Кириллов.
"Миротворческие миссии не решают конфликты окончательно, но они могут на какой-то промежуток времени остановить кровопролитие. На мой взгляд, пока в мире есть вооружённая, потребность в таких миссиях никуда не исчезнет", - сказал Кириллов.
Военнослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Ливане миротворцы ООН подверглись обстрелу со стороны армии Израиля
2 января, 21:57
Он отметил, что миротворческие миссии ООН по поддержанию мира в разных уголках мира выполняют свою ключевую функцию, помогают странам совершить трудный переход от конфликта к миру и не дают завершившемуся конфликту начаться вновь.
"Иногда сам факт появления патруля ООН может менять ситуации. Был случай, когда после нашего выезда стороны конфликта убрали вооружение с позиций - не потому, что нас боялись, а потому что знали: всё будет зафиксировано, отражено в отчётах", - подчеркнул Кириллов.
По его словам, военный наблюдатель ООН является глазами международного сообщества. Наблюдатели не принимают чью-то сторону, а главная их задача заключается в наблюдении и фиксировании нарушений договоренностей.
Сегодня действует 11 миротворческих миссий ООН по всему миру. Каждая из них может включать военнослужащих, полицейских и гражданский персонал, прикомандированных к организации от национальных служб. Крупнейшими по численности миротворческими операциями являются миссия в ЦАР (MINUSCA) — свыше 16 тысяч человек — и в Южном Судане (UNMISS) — свыше 15 тысяч человек.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ООН потеряла доверие, заявил глава МАГАТЭ
2 декабря 2025, 15:26
 
В миреООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала