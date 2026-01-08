Миссии ООН могут остановить кровопролитие, заявил миротворец

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Миротворческие миссии ООН по всему миру не решают конфликты окончательно, но на какой-то промежуток времени могут остановить кровопролитие, и пока есть войны, потребность в таких миссиях никуда не исчезнет, заявил РИА Новости участник миротворческих миссий по линии ООН, офицер-запаса Александр Кириллов.

"Миротворческие миссии не решают конфликты окончательно, но они могут на какой-то промежуток времени остановить кровопролитие. На мой взгляд, пока в мире есть вооружённая, потребность в таких миссиях никуда не исчезнет", - сказал Кириллов.

Он отметил, что миротворческие миссии ООН по поддержанию мира в разных уголках мира выполняют свою ключевую функцию, помогают странам совершить трудный переход от конфликта к миру и не дают завершившемуся конфликту начаться вновь.

"Иногда сам факт появления патруля ООН может менять ситуации. Был случай, когда после нашего выезда стороны конфликта убрали вооружение с позиций - не потому, что нас боялись, а потому что знали: всё будет зафиксировано, отражено в отчётах", - подчеркнул Кириллов.

По его словам, военный наблюдатель ООН является глазами международного сообщества. Наблюдатели не принимают чью-то сторону, а главная их задача заключается в наблюдении и фиксировании нарушений договоренностей.