В Омске четыре ребенка пострадали при столкновении трех машин
20:52 08.01.2026
В Омске четыре ребенка пострадали при столкновении трех машин
В Омске четыре ребенка пострадали при столкновении трех машин
Две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех автомобилей в Омске, сообщило региональное УМВД. РИА Новости, 08.01.2026
2026
происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске четыре ребенка пострадали при столкновении трех машин

В Омске две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех машин

© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской областиНа месте ДТП с участием трех автомобилей в Кировском округе Омска
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Кировском округе Омска - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : УГИБДД УМВД России по Омской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Кировском округе Омска
ОМСК, 8 янв - РИА Новости. Две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех автомобилей в Омске, сообщило региональное УМВД.
По данным полиции, авария произошла в четверг в Кировском округе Омска. По предварительным сведениям правоохранителей, 36-летняя омичка за рулем легкового Nissan выезжала из двора дома 25/2 по улице 70 лет Октября и не уступила дорогу грузовику под управлением 48-летнего мужчины. От удара его вынесло на встречную полосу, где грузовой автомобиль столкнулся с легковой Toyota, за рулем которой находилась 41-летняя женщина, добавило УМВД.
"В результате ДТП травмы получили два пассажира Nissan - мальчик 11 лет и годовалая девочка, - а также два пассажира Toyota - семилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Дети перевозились в удерживающих устройствах, тяжелых травм удалось избежать. Сейчас пострадавших осматривают медики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия установят в ходе дальнейшей проверки, заключила полиция.
Последствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В ДТП в Волгоградской области погибли семь человек
© 2026 МИА «Россия сегодня»
