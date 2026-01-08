В Омске четыре ребенка пострадали при столкновении трех машин

"В результате ДТП травмы получили два пассажира Nissan - мальчик 11 лет и годовалая девочка, - а также два пассажира Toyota - семилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Дети перевозились в удерживающих устройствах, тяжелых травм удалось избежать. Сейчас пострадавших осматривают медики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.