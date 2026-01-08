https://ria.ru/20260108/omsk-2066920925.html
В Омске четыре ребенка пострадали при столкновении трех машин
В Омске четыре ребенка пострадали при столкновении трех машин - РИА Новости, 08.01.2026
В Омске четыре ребенка пострадали при столкновении трех машин
Две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех автомобилей в Омске, сообщило региональное УМВД. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T20:52:00+03:00
2026-01-08T20:52:00+03:00
2026-01-08T20:52:00+03:00
происшествия
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066919748_0:437:960:977_1920x0_80_0_0_2891a1ec527eb91e4e2db2357011bd37.jpg
https://ria.ru/20260108/dtp-2066917118.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066919748_0:347:960:1067_1920x0_80_0_0_7d42b470ee8ec80cfcef47894bc2dd95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске четыре ребенка пострадали при столкновении трех машин
В Омске две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех машин
ОМСК, 8 янв - РИА Новости.
Две девочки и два мальчика пострадали при столкновении трех автомобилей в Омске, сообщило
региональное УМВД.
По данным полиции, авария произошла в четверг в Кировском округе Омска
. По предварительным сведениям правоохранителей, 36-летняя омичка за рулем легкового Nissan выезжала из двора дома 25/2 по улице 70 лет Октября и не уступила дорогу грузовику под управлением 48-летнего мужчины. От удара его вынесло на встречную полосу, где грузовой автомобиль столкнулся с легковой Toyota, за рулем которой находилась 41-летняя женщина, добавило УМВД.
"В результате ДТП травмы получили два пассажира Nissan - мальчик 11 лет и годовалая девочка, - а также два пассажира Toyota - семилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Дети перевозились в удерживающих устройствах, тяжелых травм удалось избежать. Сейчас пострадавших осматривают медики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия установят в ходе дальнейшей проверки, заключила полиция.