В Одессе предложили заменить бюст Пушкина на памятник Трампу

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Житель Одессы Тимур Вендин создал петицию с предложением заменить бюст Александра Пушкина на Приморском бульваре на памятник президенту США Дональду Трампу - по его мнению, это стало бы арт-перформансом в духе современности, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В размещенной на городском сайте петиции Вендин просит вынести этот вопрос на общественное обсуждение и принять решение с учетом мнения горожан. Для продвижения петиции требуется собрать 1 тысячу подписей, уложившись в срок до 8 апреля.
"На городском сайте "Социально активный гражданин" появилась петиция с предложением заменить бюст Александра Пушкина на Приморском бульваре Одессы на бюст действующего президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Автор петиции убежден, что установление бюста Трампа можно рассматривать как "современное арт-высказывание" и повод для публичной дискуссии, а памятник всемирно известному русскому поэту стоит перенести в некое "специализированное культурное пространство". На данный момент петиция набрала всего 16 подписей.
Монумент, от которого Вендин предлагает избавиться столь экстравагантным способом, был сооружен в 1887-1889 годах на пожертвования одесситов и средства, выделенные городской Думой. Бюст помещен на высокий квадратный в сечении пьедестал из гранита. Под бюстом расположена лира, перо и пятиконечная звезда, символизирующая связь поэта с альманахом "Полярная звезда". По углам в нижней части пьедестала изображены стилизованные дельфины. На лицевой стороне памятника выполнена надпись "А.С. Пушкину - граждане Одессы". Выше, на лентах в основании лиры указаны годы южной ссылки поэта.
В сентябре 2024 года снос этого памятника инициировала Одесская областная военная администрация, а в декабре того же года депутаты Одесского горсовета поддержали это решение. Со своей стороны, занимавший тогда пост мэра Одессы Геннадий Труханов, которого позднее Владимир Зеленский лишил украинского гражданства, ранее заявлял, что бюст сносить не будут, потому что он является частью культурного наследия. В октябре прошлого года памятник закрыли древесно-стружечными плитами.
