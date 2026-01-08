В Одессе предложили заменить бюст Пушкина на памятник Трампу

Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото

Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Житель Одессы Тимур Вендин создал петицию с предложением заменить бюст Александра Пушкина на Приморском бульваре на памятник президенту США Дональду Трампу - по его мнению, это стало бы арт-перформансом в духе современности, сообщает украинский телеканал " Житель Одессы Тимур Вендин создал петицию с предложением заменить бюст Александра Пушкина на Приморском бульваре на памятник президенту США Дональду Трампу - по его мнению, это стало бы арт-перформансом в духе современности, сообщает украинский телеканал " Общественное ".

В размещенной на городском сайте петиции Вендин просит вынести этот вопрос на общественное обсуждение и принять решение с учетом мнения горожан. Для продвижения петиции требуется собрать 1 тысячу подписей, уложившись в срок до 8 апреля.

Автор петиции убежден, что установление бюста Трампа можно рассматривать как "современное арт-высказывание" и повод для публичной дискуссии, а памятник всемирно известному русскому поэту стоит перенести в некое "специализированное культурное пространство". На данный момент петиция набрала всего 16 подписей.

Монумент, от которого Вендин предлагает избавиться столь экстравагантным способом, был сооружен в 1887-1889 годах на пожертвования одесситов и средства, выделенные городской Думой. Бюст помещен на высокий квадратный в сечении пьедестал из гранита. Под бюстом расположена лира, перо и пятиконечная звезда, символизирующая связь поэта с альманахом "Полярная звезда". По углам в нижней части пьедестала изображены стилизованные дельфины. На лицевой стороне памятника выполнена надпись "А.С. Пушкину - граждане Одессы". Выше, на лентах в основании лиры указаны годы южной ссылки поэта.

В сентябре 2024 года снос этого памятника инициировала Одесская областная военная администрация, а в декабре того же года депутаты Одесского горсовета поддержали это решение. Со своей стороны, занимавший тогда пост мэра Одессы Геннадий Труханов , которого позднее Владимир Зеленский лишил украинского гражданства, ранее заявлял, что бюст сносить не будут, потому что он является частью культурного наследия. В октябре прошлого года памятник закрыли древесно-стружечными плитами.