04:33 08.01.2026
Врач рассказала, какую обувь опасно носить зимой
2026
Врач рассказала, какую обувь опасно носить зимой

РИА Новости: обувь в холодное время года не должна быть тесной

Зимняя обувь
Зимняя обувь - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Unsplash/Emma Dau
Зимняя обувь. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Обувь в холодное время года не должна быть тесной, сжатие стопы и голени мешает венозному оттоку и усиливает отёки, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
"В любое время года выбор правильной обуви играет большое значение, а в холодное время - особенно. Главный принцип - обувь не должна сдавливать ногу и быть тесной. Сильное сжатие стопы и голени мешает венозному оттоку и усиливает отёки", - сказала флеболог.
По словам врача, плоская подошва у обуви, как и высокий каблук, одинаково вредны, поэтому оптимальной является высота каблука в три-четыре сантиметра.
ОбществоМоскваЗдоровье - Общество
 
 
