ВСУ нанесли удар по сельскому магазину в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по сельскому магазину в Запорожской области - РИА Новости, 08.01.2026
ВСУ нанесли удар по сельскому магазину в Запорожской области
Украинские войска ударили по магазину в селе Новоказанковатое Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T12:44:00+03:00
2026-01-08T12:44:00+03:00
2026-01-08T12:57:00+03:00
запорожская область
ВСУ нанесли удар по сельскому магазину в Запорожской области
