Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах оценили призывы ввести санкции против США из-за Венесуэлы - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/niderlandy-2066878090.html
В Нидерландах оценили призывы ввести санкции против США из-за Венесуэлы
В Нидерландах оценили призывы ввести санкции против США из-за Венесуэлы - РИА Новости, 08.01.2026
В Нидерландах оценили призывы ввести санкции против США из-за Венесуэлы
Призывы ввести санкции против США из-за Венесуэлы звучат смело, однако американцы в ответ могут оставить Европу без ПВО, что станет для нее катастрофой, считает РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T14:46:00+03:00
2026-01-08T14:46:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
европа
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066207698.html
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066853392.html
сша
венесуэла
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0082fea63af62f3a096e40e58addd829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, европа, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Европа, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
В Нидерландах оценили призывы ввести санкции против США из-за Венесуэлы

Депутат ван дер Бург: санкции против США могут стать катастрофой для Европы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание посольства Нидерландов
Здание посольства Нидерландов - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Здание посольства Нидерландов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 8 янв - РИА Новости. Призывы ввести санкции против США из-за Венесуэлы звучат смело, однако американцы в ответ могут оставить Европу без ПВО, что станет для нее катастрофой, считает депутат парламента Нидерландов от правящей Народной партии за свободу и демократию (VVD) Эрик ван дер Бург.
"Левые коллеги хотят ввести санкции (против США - ред.). Это звучит очень смело, но что, если Трамп сегодня ночью отключит спутники над Украиной… Если американцы прекратят поставлять Европе средства ПВО или ракеты, то нам конец", - заявил ван дер Бург в четверг эфире программы WNL на телеканале NPO 1.
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Нидерландах призвали Гаагу ввести санкции против США
3 января, 15:39
Ранее депутат парламента Нидерландов от Партии защиты животных Кристин Теуниссен призвала Гаагу ввести санкции в отношении США за незаконную атаку на Венесуэлу, так как эти действия являются прямым нарушением международного права.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой
Вчера, 11:02
 
В миреСШАВенесуэлаЕвропаНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала