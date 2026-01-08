В Нидерландах оценили призывы ввести санкции против США из-за Венесуэлы

ГААГА, 8 янв - РИА Новости. Призывы ввести санкции против США из-за Венесуэлы звучат смело, однако американцы в ответ могут оставить Европу без ПВО, что станет для нее катастрофой, считает депутат парламента Нидерландов от правящей Народной партии за свободу и демократию (VVD) Эрик ван дер Бург.
"Левые коллеги хотят ввести санкции (против США - ред.). Это звучит очень смело, но что, если Трамп сегодня ночью отключит спутники над Украиной… Если американцы прекратят поставлять Европе средства ПВО или ракеты, то нам конец", - заявил ван дер Бург в четверг эфире программы WNL на телеканале NPO 1.
Ранее депутат парламента Нидерландов от Партии защиты животных Кристин Теуниссен призвала Гаагу ввести санкции в отношении США за незаконную атаку на Венесуэлу, так как эти действия являются прямым нарушением международного права.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.