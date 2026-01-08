В Сочи и "Сириусе" ожидается шторм и сильные дожди с грозой

Власти предупредили о сходе селей в предгорьях курорта и риске подъема уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Также возможно сильное налипание мокрого снега на провода в горной зоне. Над морем на участке Магри — Веселое есть вероятность формирования смерчей.