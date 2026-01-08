Рейтинг@Mail.ru
В Сочи и "Сириусе" ожидается шторм и сильные дожди с грозой - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 08.01.2026 (обновлено: 15:59 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/nepogoda-2066852517.html
В Сочи и "Сириусе" ожидается шторм и сильные дожди с грозой
В Сочи и "Сириусе" ожидается шторм и сильные дожди с грозой - РИА Новости, 08.01.2026
В Сочи и "Сириусе" ожидается шторм и сильные дожди с грозой
Сильные дожди с грозой, шторм на море до четырех-пяти баллов, а также усиление ветра до 20 метров в секунду прогнозируются в Сочи и "Сириусе" 8 и 9 января,... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T10:48:00+03:00
2026-01-08T15:59:00+03:00
сочи
новый год
погода
общество
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931475110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ced7f62cbb9646dbc425a521dea3a782.jpg
https://ria.ru/20260107/snegopady-2066770440.html
сочи
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931475110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2519caa5489abba977dda0affbbf06eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, новый год, погода, общество, федеральная территория "сириус"
Сочи, Новый год, Погода, Общество, Федеральная территория "Сириус"
В Сочи и "Сириусе" ожидается шторм и сильные дожди с грозой

В Сочи и Сириусе 8 и 9 января ожидается шторм на море и сильные дожди с грозой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНабережная в Сочи
Набережная в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Набережная в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 8 янв — РИА Новости. Сильные дожди с грозой, шторм на море до четырех-пяти баллов, а также усиление ветра до 20 метров в секунду прогнозируются в Сочи и "Сириусе" 8 и 9 января, сообщили в сочинской администрации.
Сочи ожидаются сильные дожди и шторм. До конца суток 8 января, а также 9 января на территории Сочи и ФТ "Сириус" ожидается комплекс неблагоприятных природных явлений. Усиление ветра до 20 метров в секунду. На побережье и в предгорьях сильные дожди с грозой. С вечера 8 января и в течение суток 9 января ожидается волнения моря четыре-пять баллов, высота волн составит 1,3-2,5 метра", — говорится в сообщении.
Власти предупредили о сходе селей в предгорьях курорта и риске подъема уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Также возможно сильное налипание мокрого снега на провода в горной зоне. Над морем на участке Магри — Веселое есть вероятность формирования смерчей.
Все службы курорта работают в усиленном режиме, ситуация контролируется городским оперативным штабом.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на дороге - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Центр европейской части России накроют сильные снегопады
7 января, 17:10
 
СочиНовый годПогодаОбществоФедеральная территория "Сириус"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала