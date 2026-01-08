https://ria.ru/20260108/nepal-2066831025.html
В Непале рассказали о судьбе слона-убийцы
В Непале рассказали о судьбе слона-убийцы - РИА Новости, 08.01.2026
В Непале рассказали о судьбе слона-убийцы
Слон-убийца по кличке Дхурбе, в 2010-х годах терроризировавший жителей Непала, остается в живых и находится под контролем властей, не представляя угрозы
В Непале рассказали о судьбе слона-убийцы
РИА Новости: слон-убийца по кличке Дхурбе находится под контролем властей Непала
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Слон-убийца по кличке Дхурбе, в 2010-х годах терроризировавший жителей Непала, остается в живых и находится под контролем властей, не представляя угрозы, рассказал РИА Новости старший директор в совете по туризму Непала, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане.
"Он на контролируемой территории, за ним наблюдают. Раньше он был неуправляемым, но власти его поймали и контролируют. Так что Дхурбе на людей больше не нападает, и в джунглях (национального парка Читван - ред.) можно наслаждаться отдыхом", - сказал он агентству на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress.
Дхурбе обрел всемирную известность в начале 2010-х годов. По информации СМИ, он убил от 10 до 20 человек, живших вблизи его места обитания - нацпарка Читван. Как сообщалось, против слона направляли военных, но их поиски не увенчались успехом.
Хотя частота нападений Дхурбе на людей снизилась к началу 2020-х, они не прекратились полностью. В апреле 2021 года газета Kathmandu Post информировала, что очередной целью Дхурбе стали специалисты, подсчитывавшие популяцию носорогов в нацпарке. Нападение слона на группу закончилось травмами разной степени тяжести для десяти человек.