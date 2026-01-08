В США заявили, что могут увеличить добычу нефти в Венесуэле в сжатые сроки

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что добыча нефти в Венесуэле может быть в сжатые сроки увеличена с нынешних примерно 800 тысяч баррелей в сутки до более чем 1 миллиона баррелей в сутки.