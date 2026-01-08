Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что могут увеличить добычу нефти в Венесуэле в сжатые сроки
17:50 08.01.2026
В США заявили, что могут увеличить добычу нефти в Венесуэле в сжатые сроки
В США заявили, что могут увеличить добычу нефти в Венесуэле в сжатые сроки - РИА Новости, 08.01.2026
В США заявили, что могут увеличить добычу нефти в Венесуэле в сжатые сроки
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что добыча нефти в Венесуэле может быть в сжатые сроки увеличена с нынешних примерно 800 тысяч баррелей в сутки до... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
удары сша по венесуэле
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
В США заявили, что могут увеличить добычу нефти в Венесуэле в сжатые сроки

Райт: США могут увеличить добычу нефти в Венесуэле до миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что добыча нефти в Венесуэле может быть в сжатые сроки увеличена с нынешних примерно 800 тысяч баррелей в сутки до более чем 1 миллиона баррелей в сутки.
"Мы можем довольно быстро нарастить добычу нефти в Венесуэле - скажем, с 800 тысяч баррелей в сутки до значительно большего (объема - ред.), чем один миллион баррелей в сутки", - сказал в четверг Райт в интервью телеканалу Fox Business, отметив, что для реализации масштабных проектов по разработке месторождений потребуются крупные инвестиции.
FT: американские нефтяники хотят получить гарантии в Венесуэле
Вчера, 12:34
По его словам, именно приток значительного капитала станет ключевым фактором для перехода к полномасштабному развитию крупных нефтяных месторождений в стране.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
США разрабатывают план по контролю венесуэльской нефти на годы, пишут СМИ
Вчера, 05:55
 
