Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Компании Vitol и Trafigura, два крупнейших мировых трейдера сырьевых товаров, обсуждают с администрацией президента США Дональда Трампа сбыт венесуэльской нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"По данным четырех источников, знакомых с ситуацией, Vitol и Trafigura, две крупнейшие в мире компании по торговле сырьевыми товарами, ведут переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о маркетинге венесуэльской нефти", - пишет агентство.
В пятницу американские официальные лица встретятся с представителями торговых компаний в Белом доме, где администрация также примет представителей крупнейших американских нефтяных компаний, сообщило агентство, ссылаясь на анонимный источник.
Trafigura и Vitol отказались от комментариев, пишет агентство.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.