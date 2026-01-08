Рейтинг@Mail.ru
Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters - РИА Новости, 08.01.2026
16:47 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/neft-2066892946.html
Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters
Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters - РИА Новости, 08.01.2026
Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters
Компании Vitol и Trafigura, два крупнейших мировых трейдера сырьевых товаров, обсуждают с администрацией президента США Дональда Трампа сбыт венесуэльской... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T16:47:00+03:00
2026-01-08T16:47:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
trafigura
vitol
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, trafigura, vitol, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Trafigura, Vitol, Силия Флорес
Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт венесуэльской нефти, пишет Reuters

Reuters: Vitol и Trafigura обсуждают с США сбыт нефти из Венесуэлы

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Компании Vitol и Trafigura, два крупнейших мировых трейдера сырьевых товаров, обсуждают с администрацией президента США Дональда Трампа сбыт венесуэльской нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"По данным четырех источников, знакомых с ситуацией, Vitol и Trafigura, две крупнейшие в мире компании по торговле сырьевыми товарами, ведут переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о маркетинге венесуэльской нефти", - пишет агентство.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
FT: американские нефтяники хотят получить гарантии в Венесуэле
Вчера, 12:34
В пятницу американские официальные лица встретятся с представителями торговых компаний в Белом доме, где администрация также примет представителей крупнейших американских нефтяных компаний, сообщило агентство, ссылаясь на анонимный источник.
Trafigura и Vitol отказались от комментариев, пишет агентство.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти. Он также пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Эксперт рассказал, где в России добывают самую чистую нефть
Вчера, 11:39
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампTrafiguraVitolСилия Флорес
 
 
