Эксперт рассказал, где в России добывают самую чистую нефть - РИА Новости, 08.01.2026
11:39 08.01.2026
Эксперт рассказал, где в России добывают самую чистую нефть
экономика
западная сибирь
красноярский край
россия
нефть
экономика, западная сибирь, красноярский край, россия, нефть
Экономика, Западная Сибирь, Красноярский край, Россия, Нефть
Эксперт рассказал, где в России добывают самую чистую нефть

Аналитик Шашкин: самую чистую нефть в РФ добывают в Западной и Восточной Сибири

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Треть российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы, то есть наиболее чистую, нефтяники добывают ее в традиционных районах Западной Сибири и в относительно новых - в Восточной, рассказал РИА Новости руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин.
По данным Шашкина, в России 32% добычи нефти приходится на низкосернистые сорта, 49% - на сернистые, 19% - на высокосернистые. Данные приведены на конец 2024 года.
"В структуре добычи низкосернистой нефти преобладают традиционные регионы Западной Сибири: по 23% приходится на ХМАО и ЯНАО. Кроме того, в относительно новых регионах Восточной Сибири также добываются значительные объемы низкосернистой нефти: 11% - в Красноярском крае, 10% - в Якутии, 8% - в Иркутской области", - привел расчеты Шашкин.
Аналогичной структурой обладают извлекаемые запасы низкосернистой нефти: 3,9 миллиарда тонн (24%) и 3,8 миллиарда тонн (24%) приходится на ЯНАО и ХМАО соответственно, 3,4 миллиарда тонн (21%) сосредоточено в Красноярском крае.
"В перспективе традиционные регионы Западной Сибири продолжат играть ключевую роль в российской нефтедобыче. Однако постепенное истощение легкоизвлекаемых запасов традиционных регионов повлияет на смещение добычи в другие продуктивные горизонты и новые регионы добычи на востоке страны", - считает собеседник агентства.
Доля трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти уже оценивается в 63% и будет расти в дальнейшем, подчёркивает он.
К традиционным районам добычи также относится Урало-Поволжье, где добывается почти 80% российской высокосернистой нефти. По мнению аналитика, по мере постепенного истощения запасов там доля добычи нефти с высоким содержанием серы будет снижаться.
