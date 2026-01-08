Эксперт рассказал, где в России добывают самую чистую нефть

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Треть российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы, то есть наиболее чистую, нефтяники добывают ее в традиционных районах Западной Сибири и в относительно новых - в Восточной, рассказал РИА Новости руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин.

По данным Шашкина, в России 32% добычи нефти приходится на низкосернистые сорта, 49% - на сернистые, 19% - на высокосернистые. Данные приведены на конец 2024 года.

Аналогичной структурой обладают извлекаемые запасы низкосернистой нефти: 3,9 миллиарда тонн (24%) и 3,8 миллиарда тонн (24%) приходится на ЯНАО и ХМАО соответственно, 3,4 миллиарда тонн (21%) сосредоточено в Красноярском крае.

"В перспективе традиционные регионы Западной Сибири продолжат играть ключевую роль в российской нефтедобыче. Однако постепенное истощение легкоизвлекаемых запасов традиционных регионов повлияет на смещение добычи в другие продуктивные горизонты и новые регионы добычи на востоке страны", - считает собеседник агентства.

Доля трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти уже оценивается в 63% и будет расти в дальнейшем, подчёркивает он.