Рейтинг@Mail.ru
США разрабатывают план по контролю венесуэльской нефти на годы, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 08.01.2026 (обновлено: 08:50 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/neft-2066839960.html
США разрабатывают план по контролю венесуэльской нефти на годы, пишут СМИ
США разрабатывают план по контролю венесуэльской нефти на годы, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
США разрабатывают план по контролю венесуэльской нефти на годы, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по установлению контроля над венесуэльской нефтью на годы, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T05:55:00+03:00
2026-01-08T08:50:00+03:00
венесуэла
каракас
дональд трамп
антониу гутерреш
удары сша по венесуэле
оон
николас мадуро
pdvsa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150900/45/1509004568_0:83:2000:1208_1920x0_80_0_0_22f8c3230c34bf9e363133485a8bd407.jpg
https://ria.ru/20260106/ssha-2066556404.html
https://ria.ru/20260107/rubio-2066787901.html
https://ria.ru/20260108/venesuela-2066799134.html
венесуэла
каракас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150900/45/1509004568_107:0:2000:1420_1920x0_80_0_0_82a62ef0690cda874d4e96155c50f079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, каракас, дональд трамп, антониу гутерреш, удары сша по венесуэле, оон, николас мадуро, pdvsa, сша, в мире
Венесуэла, Каракас, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Удары США по Венесуэле, ООН, Николас Мадуро, PDVSA, США, В мире

США разрабатывают план по контролю венесуэльской нефти на годы, пишут СМИ

© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по установлению контроля над венесуэльской нефтью на годы, пишет Wall Street Journal.
«
"Трамп и его советники планируют масштабную инициативу по доминированию над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперед, и президент сообщил советникам, что, по его мнению, его усилия могут помочь снизить цены на нефть до желаемого им уровня в 50 долларов за баррель", — говорится в публикации.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
США требуют от Венесуэлы прекратить продажу нефти соперникам, пишут СМИ
6 января, 03:50
По словам источников издания, план предусматривает установление контроля над венесуэльской компанией PDVSA, включая приобретение и продажу основной части ее добычи.
«
"В случае успеха этот план фактически сможет дать США контроль над большей частью нефтяных запасов в Западном полушарии", — указано в статье.

Накануне глава Белого дома сообщил, что временные власти в Каракасе отдадут американцам до 50 миллионов баррелей нефти. Соединенные Штаты продадут топливо по рыночным ценам, а деньги, по словам Трампа, пойдут во благо народов Венесуэлы и США.

Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами. 7 января 2026 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рубио представил американский план по Венесуэле
7 января, 19:41

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США, Штаты нанесли по столице масштабные удары, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В декабре Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
В понедельник суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Мадуро отказался признать вину. Политика обязали предстать для слушания перед судом 17 марта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Штаты хотят управлять Венесуэлой, не привлекая внимания Путина и Си
Вчера, 08:00
 
ВенесуэлаКаракасДональд ТрампАнтониу ГутеррешУдары США по ВенесуэлеООННиколас МадуроPDVSAСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала