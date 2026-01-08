"Смертоносная комбинация": в США жестко высказались о России и НАТО

«

"Вопрос об Украине тесно переплетен с вопросом о будущем существовании НАТО. Многие еще ранее говорили, что если Россия одержит победу на Украине, что, безусловно, произойдет, то это нанесет серьезный ущерб альянсу. <…> Теперь если связать этот простой факт о происходящем на Украине с возможным вторжением в Гренландию, можно утверждать, что это будет смертоносная комбинация, которая фактически разрушит альянс", — рассказал он.