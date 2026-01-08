Рейтинг@Mail.ru
"Смертоносная комбинация": в США жестко высказались о России и НАТО
03:42 08.01.2026 (обновлено: 14:52 08.01.2026)
"Смертоносная комбинация": в США жестко высказались о России и НАТО
"Смертоносная комбинация": в США жестко высказались о России и НАТО
"Смертоносная комбинация": в США жестко высказались о России и НАТО
На фоне происходящего в последние дни обострения международной обстановки ситуация на Украине буквально уничтожит НАТО, заявил профессор Чикагского университета РИА Новости, 08.01.2026
в мире
украина
гренландия
дональд трамп
джон миршаймер
чикагский университет
нато
стивен миллер
украина
гренландия
россия
в мире, украина, гренландия, дональд трамп, джон миршаймер, чикагский университет, нато, стивен миллер, россия
В мире, Украина, Гренландия, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, Чикагский университет, НАТО, Стивен Миллер, Россия
"Смертоносная комбинация": в США жестко высказались о России и НАТО

Профессор Миршаймер: Украина доводит ослабевший альянс НАТО до разрушения

© AP Photo / Efrem LukatskyУчения НАТО в Черном море
Учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Учения НАТО в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На фоне происходящего в последние дни обострения международной обстановки ситуация на Украине буквально уничтожит НАТО, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале.
«

"Вопрос об Украине тесно переплетен с вопросом о будущем существовании НАТО. Многие еще ранее говорили, что если Россия одержит победу на Украине, что, безусловно, произойдет, то это нанесет серьезный ущерб альянсу. <…> Теперь если связать этот простой факт о происходящем на Украине с возможным вторжением в Гренландию, можно утверждать, что это будет смертоносная комбинация, которая фактически разрушит альянс", — рассказал он.

Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"В ущерб всем". В Германии сообщили плохие новости НАТО из-за Украины
23 декабря 2025, 15:15
В воскресенье президент США Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле выразил мнение, что Штаты нуждаются и в Гренландии. Он указывал на стратегическую важность острова для нацбезопасности. За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения территориальной целостности королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении. Тем не менее он выразил уверенность, что никаких причин для паники нет.
Экс-премьер датской автономии Муте Эгеде отмечал, что остров не продается. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над ним.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.

Американские военные - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Воевать против американцев": союзники США задумались о нападении
6 января, 00:51
 
В миреУкраинаГренландияДональд ТрампДжон МиршаймерЧикагский университетНАТОСтивен МиллерРоссия
 
 
