Рейтинг@Mail.ru
СМИ пишут об угрозе потери смысла НАТО в случае конфликта из-за Гренландии - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/nato-2066819736.html
СМИ пишут об угрозе потери смысла НАТО в случае конфликта из-за Гренландии
СМИ пишут об угрозе потери смысла НАТО в случае конфликта из-за Гренландии - РИА Новости, 08.01.2026
СМИ пишут об угрозе потери смысла НАТО в случае конфликта из-за Гренландии
Американская газета Washington Post пишет об угрозе потери смысла в существовании НАТО в случае конфликта из-за Гренландии на фоне притязаний президента США... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T01:58:00+03:00
2026-01-08T01:58:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
метте фредериксен
стивен миллер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
https://ria.ru/20260107/grenlandiya-2066809782.html
https://ria.ru/20260107/ssha-2066792325.html
https://ria.ru/20260107/grenlandiya-2066791898.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, метте фредериксен, стивен миллер, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Метте Фредериксен, Стивен Миллер, НАТО
СМИ пишут об угрозе потери смысла НАТО в случае конфликта из-за Гренландии

WP: НАТО потеряет смысл в случае конфликта из-за Гренландии

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американская газета Washington Post пишет об угрозе потери смысла в существовании НАТО в случае конфликта из-за Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.
"Применение положения устава НАТО о коллективной обороне, известного как статья 5, согласно которой нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех, требует единогласия всех 32 союзников. Соединённые Штаты, конечно, отвергнут любую просьбу Дании о помощи, что фактически нейтрализует договор", - говорится в сообщении.
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Глава МИД Гренландии заявил, что остров и США нужны друг другу
Вчера, 23:36
Как отмечает издание, Европа слишком зависит от США в военном и экономическом отношении, чтобы пойти на риск разрыва с Вашингтоном, поэтому "никто не начнёт войну" из-за Гренландии. Тем не менее, по оценкам газеты, сама перспектива конфликта из-за Гренландии может привести к сильной деградации трансатлантического альянса, "если не к его концу", и только подчёркивает, насколько сложнее сейчас союзникам США соответствовать линии Трампа.
"НАТО не сможет пережить силовую аннексию. Альянс лишится смысла, даже если продолжит существовать на бумаге", - приводит газета слова аналитика консалтинговой компании Eurasia Group Мужтабы Рахмана.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Белый дом увязал потребность США в Гренландии со сдерживанием России и КНР
Вчера, 20:16
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп обсуждает с командой вопрос покупки Гренландии, сообщили в Белом доме
Вчера, 20:13
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМетте ФредериксенСтивен МиллерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала