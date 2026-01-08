СМИ пишут об угрозе потери смысла НАТО в случае конфликта из-за Гренландии

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американская газета Washington Post пишет об угрозе потери смысла в существовании НАТО в случае конфликта из-за Гренландии на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.
"Применение положения устава НАТО о коллективной обороне, известного как статья 5, согласно которой нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех, требует единогласия всех 32 союзников. Соединённые Штаты, конечно, отвергнут любую просьбу Дании о помощи, что фактически нейтрализует договор", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, Европа слишком зависит от США в военном и экономическом отношении, чтобы пойти на риск разрыва с Вашингтоном, поэтому "никто не начнёт войну" из-за Гренландии. Тем не менее, по оценкам газеты, сама перспектива конфликта из-за Гренландии может привести к сильной деградации трансатлантического альянса, "если не к его концу", и только подчёркивает, насколько сложнее сейчас союзникам США соответствовать линии Трампа.
"НАТО не сможет пережить силовую аннексию. Альянс лишится смысла, даже если продолжит существовать на бумаге", - приводит газета слова аналитика консалтинговой компании Eurasia Group Мужтабы Рахмана.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.