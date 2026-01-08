В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Определить свежесть мяса можно нажатием на него подушечкой пальца, если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму - мясо хорошее, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В первую очередь необходимо обратить внимание на внешний вид и цвет мяса, состояние жира и сухожилий, запах и консистенцию. Самый достоверный способ определить свежесть мяса – надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее", - сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзоре предостерегли от покупки мяса у случайных продавцов в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог. Как правило, у них отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность.

Приобретать мясо лучше в магазине или на рынке, где контроль за его качеством осуществляют специалисты ветеринарно-санитарной лаборатории рынка. Перед покупкой в ведомстве рекомендовали обязательно проверить дату изготовления и целостность упаковки.