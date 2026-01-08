Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка
03:04 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/myaso-2066823452.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка - РИА Новости, 08.01.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка
Определить свежесть мяса можно нажатием на него подушечкой пальца, если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму - мясо хорошее, рассказали РИА... РИА Новости, 08.01.2026
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка

РИА Новости: свежее мясо быстро принимает прежнюю форму после надавливания

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Определить свежесть мяса можно нажатием на него подушечкой пальца, если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму - мясо хорошее, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В первую очередь необходимо обратить внимание на внешний вид и цвет мяса, состояние жира и сухожилий, запах и консистенцию. Самый достоверный способ определить свежесть мяса – надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее", - сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре предостерегли от покупки мяса у случайных продавцов в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог. Как правило, у них отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность.
Приобретать мясо лучше в магазине или на рынке, где контроль за его качеством осуществляют специалисты ветеринарно-санитарной лаборатории рынка. Перед покупкой в ведомстве рекомендовали обязательно проверить дату изготовления и целостность упаковки.
"Какой маринад выбрать – дело вкуса и опыта, однако надо помнить, что маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного сока. Для баланса лучше употреблять шашлык с овощами и зеленью, но не следует забывать, что шашлык – это очень калорийная пища, поэтому нужно соблюдать меру при его употреблении", - добавили в ведомстве.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
