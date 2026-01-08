https://ria.ru/20260108/myaso-2066823452.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка - РИА Новости, 08.01.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка
Определить свежесть мяса можно нажатием на него подушечкой пальца, если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму - мясо хорошее, рассказали РИА... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T03:04:00+03:00
2026-01-08T03:04:00+03:00
2026-01-08T03:04:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153057/71/1530577195_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_f26593f06e28f1101a66bf995bb79c8c.jpg
https://ria.ru/20250606/shashlyk-2021216681.html
https://ria.ru/20251222/recept-gusya-v-dukhovke-2063942598.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153057/71/1530577195_30:0:1171:856_1920x0_80_0_0_ad0b93b2cdf9fa584c4ded8cc9e1602e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать мясо для шашлыка
РИА Новости: свежее мясо быстро принимает прежнюю форму после надавливания
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Определить свежесть мяса можно нажатием на него подушечкой пальца, если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму - мясо хорошее, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В первую очередь необходимо обратить внимание на внешний вид и цвет мяса, состояние жира и сухожилий, запах и консистенцию. Самый достоверный способ определить свежесть мяса – надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее", - сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре
предостерегли от покупки мяса у случайных продавцов в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог. Как правило, у них отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность.
Приобретать мясо лучше в магазине или на рынке, где контроль за его качеством осуществляют специалисты ветеринарно-санитарной лаборатории рынка. Перед покупкой в ведомстве рекомендовали обязательно проверить дату изготовления и целостность упаковки.
"Какой маринад выбрать – дело вкуса и опыта, однако надо помнить, что маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного сока. Для баланса лучше употреблять шашлык с овощами и зеленью, но не следует забывать, что шашлык – это очень калорийная пища, поэтому нужно соблюдать меру при его употреблении", - добавили в ведомстве.