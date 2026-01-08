Парк "Сокольники" в Москве обновили в рамках программы благоустройства

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Парк "Сокольники" в Москве обновлен в рамках программы комплексного благоустройства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Уточняется, что были обустроены современные тематические игровые зоны для детей от одного года до 14 лет, снова заработают круглогодичные батутный центр, киберклуб и скейт-парк в павильоне спортивно-досугового центра "Орбита".