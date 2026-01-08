Рейтинг@Mail.ru
Парк "Сокольники" в Москве обновили в рамках программы благоустройства - РИА Новости, 08.01.2026
21:04 08.01.2026
Парк "Сокольники" в Москве обновили в рамках программы благоустройства
Парк "Сокольники" в Москве обновили в рамках программы благоустройства
Парк "Сокольники" в Москве обновлен в рамках программы комплексного благоустройства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.01.2026
москва, сергей собянин, "сокольники", общество
Парк "Сокольники" в Москве обновили в рамках программы благоустройства

Парк "Сокольники" в Москве обновили по программе комплексного благоустройства

Горожане около входа в парк "Сокольники" в Москве
Горожане около входа в парк "Сокольники" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Парк "Сокольники" в Москве обновлен в рамках программы комплексного благоустройства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Парк "Сокольники" встретил 2026 год обновлённым. После завершения второго этапа комплексного благоустройства полностью преобразилась партерная зона парка — от арки Главного входа до Фестивальной площади. Привели в порядок Фонтанную площадь и амфитеатр, появились навесы, павильоны общепита, качели и различные малые архитектурные формы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что были обустроены современные тематические игровые зоны для детей от одного года до 14 лет, снова заработают круглогодичные батутный центр, киберклуб и скейт-парк в павильоне спортивно-досугового центра "Орбита".
Глава Москвы добавил, что каток "Лед" на Фестивальной площади парка был полностью модернизирован, появились новый борт с динамической подсветкой, два пункта проката и сцена. Одновременно на этом катке могут находиться до 950 человек, уточнил Собянин.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды
