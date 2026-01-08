Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице и отказаться от использования личного транспорта из-за непогоды, Москвичам стоит быть внимательными на улице и отказаться от использования личного транспорта из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Повсеместно проводятся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. В течение светового дня организованы мероприятия по очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По возможности - отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.

В комплексе отметили, что почти две трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве менее чем за двое суток.

"Согласно прогнозам синоптиков, с 21.00 8 января и до конца дня 9 января в столице ожидается сильный снегопад, который будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 18 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов и гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров. Городские службы работают в усиленном режиме", - сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков , чьи слова приводятся в сообщении.

По словам Бирюкова, каждые несколько часов будет проводиться сплошное механизированное прометание с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. В мероприятиях по уборке снега задействуются спецтехника и бригады ручной уборки, дополнительно будут привлечены силы и техника городских инженерных компаний.

В комплексе уточнили, что снегопады не прекращаются в столице с конца декабря. Городские службы очищают городские территории от снега в круглосуточном режиме.