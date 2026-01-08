Рейтинг@Mail.ru
В Москве продолжают непрерывную уборку снега - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/moskva-2066838473.html
В Москве продолжают непрерывную уборку снега
В Москве продолжают непрерывную уборку снега - РИА Новости, 08.01.2026
В Москве продолжают непрерывную уборку снега
Городские службы продолжают проводить непрерывную снегоуборку в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T07:52:00+03:00
2026-01-08T07:52:00+03:00
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926090172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c4d3025de99b64fc9c93308892d5d06.jpg
https://ria.ru/20260105/sneg-2066494663.html
https://ria.ru/20260107/tsiklon-2066797690.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926090172_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c582c2ae3a46a1ad4990f77c18ad39ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Москва, Общество
В Москве продолжают непрерывную уборку снега

Городские службы продолжают непрерывную снегоуборку в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная машина коммунальных служб убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная машина коммунальных служб убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная машина коммунальных служб убирает снег на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают проводить непрерывную снегоуборку в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно продолжают зачистку городских территорий от снега. В круглосуточном режиме организованы работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Уборка снега на Манежной площади в Москве после снегопада - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов
5 января, 16:53
В комплексе городского хозяйства отметили, что снегопады не прекращаются в течение последней недели. Ежесуточный прирост снега составляет от одного до четырех сантиметров.
"Согласно прогнозам синоптиков, во второй половине дня 8 января погода резко ухудшится. В вечерние часы начнется сильный снегопад, который продлится до утра 10 января и будет сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду", - добавляется в сообщении.
Роскосмос опубликовал космический снимок циклона, который принесет в Москву аномальные осадки - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Роскосмос показал циклон, который принесет в Москву "снежный армагеддон"
7 января, 21:09
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала