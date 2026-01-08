https://ria.ru/20260108/moskva-2066838473.html
В Москве продолжают непрерывную уборку снега
Городские службы продолжают проводить непрерывную снегоуборку в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 08.01.2026
москва
общество
москва
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Городские службы продолжают проводить непрерывную снегоуборку в Москве, сообщили
в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы непрерывно продолжают зачистку городских территорий от снега. В круглосуточном режиме организованы работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
В комплексе городского хозяйства отметили, что снегопады не прекращаются в течение последней недели. Ежесуточный прирост снега составляет от одного до четырех сантиметров.
"Согласно прогнозам синоптиков, во второй половине дня 8 января погода резко ухудшится. В вечерние часы начнется сильный снегопад, который продлится до утра 10 января и будет сопровождаться порывами ветра до 18 метров в секунду", - добавляется в сообщении.