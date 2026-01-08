В Москве продолжают непрерывную уборку снега

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают проводить непрерывную снегоуборку в Москве, Городские службы продолжают проводить непрерывную снегоуборку в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"Городские службы непрерывно продолжают зачистку городских территорий от снега. В круглосуточном режиме организованы работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.

В комплексе городского хозяйства отметили, что снегопады не прекращаются в течение последней недели. Ежесуточный прирост снега составляет от одного до четырех сантиметров.