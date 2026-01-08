Политолог рассказал, как власти Молдавии хотят расколоть общество

КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Молдавские власти хотят внести смятение в умы жителей республики и раскол среди них, демонстративно популяризируя празднование Рождества 25 декабря, однако в обществе разобщения по этому поводу нет, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.

Молдавии фактически закрепились две даты празднования Рождества, что находит отражение и в законодательстве республики. Основная часть православных верующих по‑прежнему отмечает Рождество 7 января по Юлианскому календарю, аналогично практике Русской православной церкви . В 2013 году парламент Молдавии объявил 25 декабря, Рождество по Грегорианскому календарю, государственным праздником, при этом 7 и 8 января сохранил выходными днями по старому стилю. В общественной дискуссии выбор даты Рождества постепенно стал восприниматься как политический сигнал: 25 декабря чаще связывают с курсом на европейскую интеграцию, а 7 января - с сохранением привычной церковной традиции. При этом многие представители проевропейских партий, включая правящую ПДС (партия "Действие и солидарность"), выступающие за празднование Рождества по новому стилю, в рождественские дни выезжают в сёла к родителям и родственникам, о чем сообщают на своих страницах в соцсетях, выкладывая фото и видео. Согласно публикациям, они продолжают отмечать этот праздник 7 января.

"Сам праздную 7 января, поздравляю своих друзей, которые отмечают 25 декабря, а они меня поздравляют 7 января. Буквально вчера те, кто празднуют Рождество 25 декабря, были у меня в гостях и вместе со мной отмечали его 7 января. Поэтому какого-то особого раскола на уровне людей нет, но его пытаются внести наши политики, демонстративно предлагая праздновать Рождество 25 декабря, чтобы внести смятение в умы простых людей", - сказал Кориненко.

"Конечно же, более близко для молдаван праздновать Рождество 7 января, большинство отмечает его именно в этот день, поскольку мы находились, да и сейчас находимся в религиозной орбите Московского патриархата. Несмотря на определенную политическую ситуацию, когда политики у нас изо всех сил пытаются популяризировать Рождество 25 декабря", - подчеркнул он.

Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

В 2023 году Бессарабская митрополия заявляла, что Кишиневско-Молдавская митрополия - "оккупационная структура Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".