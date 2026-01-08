Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал, как власти Молдавии хотят расколоть общество - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/moldaviya-2066895347.html
Политолог рассказал, как власти Молдавии хотят расколоть общество
Политолог рассказал, как власти Молдавии хотят расколоть общество - РИА Новости, 08.01.2026
Политолог рассказал, как власти Молдавии хотят расколоть общество
Молдавские власти хотят внести смятение в умы жителей республики и раскол среди них, демонстративно популяризируя празднование Рождества 25 декабря, однако в... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T17:04:00+03:00
2026-01-08T17:04:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
румынская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251126/rossija-2057585737.html
https://ria.ru/20260102/moldaviya-2066097565.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, румынская православная церковь, московский патриархат
В мире, Молдавия, Кишинев, Румынская православная церковь, Московский Патриархат
Политолог рассказал, как власти Молдавии хотят расколоть общество

Кориненко: власти хотят расколоть молдаван празднованием Рождества 25 декабря

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Молдавские власти хотят внести смятение в умы жителей республики и раскол среди них, демонстративно популяризируя празднование Рождества 25 декабря, однако в обществе разобщения по этому поводу нет, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
В Молдавии фактически закрепились две даты празднования Рождества, что находит отражение и в законодательстве республики. Основная часть православных верующих по‑прежнему отмечает Рождество 7 января по Юлианскому календарю, аналогично практике Русской православной церкви. В 2013 году парламент Молдавии объявил 25 декабря, Рождество по Грегорианскому календарю, государственным праздником, при этом 7 и 8 января сохранил выходными днями по старому стилю. В общественной дискуссии выбор даты Рождества постепенно стал восприниматься как политический сигнал: 25 декабря чаще связывают с курсом на европейскую интеграцию, а 7 января - с сохранением привычной церковной традиции. При этом многие представители проевропейских партий, включая правящую ПДС (партия "Действие и солидарность"), выступающие за празднование Рождества по новому стилю, в рождественские дни выезжают в сёла к родителям и родственникам, о чем сообщают на своих страницах в соцсетях, выкладывая фото и видео. Согласно публикациям, они продолжают отмечать этот праздник 7 января.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Жители Молдавии не видят в России врага, считает посол
26 ноября 2025, 08:21
"Сам праздную 7 января, поздравляю своих друзей, которые отмечают 25 декабря, а они меня поздравляют 7 января. Буквально вчера те, кто празднуют Рождество 25 декабря, были у меня в гостях и вместе со мной отмечали его 7 января. Поэтому какого-то особого раскола на уровне людей нет, но его пытаются внести наши политики, демонстративно предлагая праздновать Рождество 25 декабря, чтобы внести смятение в умы простых людей", - сказал Кориненко.
Политолог отметил, что на территории Молдавии действуют две митрополии - Бессарабская митрополия Румынской православной церкви и Молдавская митрополия, которая подчинена Московскому патриархату.
"Конечно же, более близко для молдаван праздновать Рождество 7 января, большинство отмечает его именно в этот день, поскольку мы находились, да и сейчас находимся в религиозной орбите Московского патриархата. Несмотря на определенную политическую ситуацию, когда политики у нас изо всех сил пытаются популяризировать Рождество 25 декабря", - подчеркнул он.
Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
В 2023 году Бессарабская митрополия заявляла, что Кишиневско-Молдавская митрополия - "оккупационная структура Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии абсурдны, абсолютно беспочвенны и обусловлены тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей. По словам Захаровой, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призывает власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.
Мэр Кишинева Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в некомпетентности
2 января, 19:03
 
В миреМолдавияКишиневРумынская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала