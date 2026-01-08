Рейтинг@Mail.ru
23:11 08.01.2026
В Молдавии более 4,2 тысячи потребителей остались без электричества
Свыше 4,2 тысячи потребителей в десяти населенных пунктах Молдавии остались без электричества из-за обильного снегопада, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
молдавия
кишинев
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии более 4,2 тысячи потребителей остались без электричества

Линия электропередач. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Свыше 4,2 тысячи потребителей в десяти населенных пунктах Молдавии остались без электричества из-за обильного снегопада, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.
Из-за обильного снегопада и гололеда в Молдавии осложнилась дорожная обстановка на трассах, движение местами перекрыто из-за застрявших грузовиков. Полиция оперативно устраняет проблемы и призывает водителей избегать опасных участков, а мэрия Кишинева рекомендует воздержаться от поездок без необходимости. Непогода также привела к задержке вылетов и прилетов в международном аэропорту Кишинева. Временно ограничено движение грузового транспорта на таможенных пунктах Костешты, Паланка и Тудора, во избежание блокировки национальных дорог транспортные средства паркуются на территории таможенного терминала.
"Сегодня днем из-за неблагоприятных погодных условий 4210 потребителей в десяти населенных пунктах остались без электричества. На местах работают ремонтные бригады операторов распределительных сетей, которые устраняют последствия и снижают риски и неудобства для граждан, связанные с отсутствием доступа к электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Поясняется, что при необходимости готовы к выезду около 43 бригад.
В миреМолдавияКишинев
 
 
