В Молдавии более 4,2 тысячи потребителей остались без электричества

КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Свыше 4,2 тысячи потребителей в десяти населенных пунктах Молдавии остались без электричества из-за обильного снегопада, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

Из-за обильного снегопада и гололеда в Молдавии осложнилась дорожная обстановка на трассах, движение местами перекрыто из-за застрявших грузовиков. Полиция оперативно устраняет проблемы и призывает водителей избегать опасных участков, а мэрия Кишинева рекомендует воздержаться от поездок без необходимости. Непогода также привела к задержке вылетов и прилетов в международном аэропорту Кишинева. Временно ограничено движение грузового транспорта на таможенных пунктах Костешты, Паланка и Тудора, во избежание блокировки национальных дорог транспортные средства паркуются на территории таможенного терминала.

"Сегодня днем из-за неблагоприятных погодных условий 4210 потребителей в десяти населенных пунктах остались без электричества. На местах работают ремонтные бригады операторов распределительных сетей, которые устраняют последствия и снижают риски и неудобства для граждан, связанные с отсутствием доступа к электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.