В Молдавии ограничили движение грузового транспорта из-за снегопада

"В настоящее время временно ограничено движение грузового транспорта в направлении въезда в Республику Молдова, а именно: таможенные пункты Паланка и Тудора – временно приостановлено пересечение границы грузовым транспортом; таможенный пункт Костешты – временно запрещен въезд грузового транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале таможни.