В Молдавии ограничили движение грузового транспорта из-за снегопада
23:10 08.01.2026
В Молдавии ограничили движение грузового транспорта из-за снегопада
В Молдавии ограничили движение грузового транспорта из-за снегопада
Движение грузового транспорта на ряде таможенных пунктов Молдавии ограничено из-за обильного снегопада, сообщает пресс-служба таможенной службы республики. РИА Новости, 08.01.2026
В Молдавии ограничили движение грузового транспорта из-за снегопада

Сотрудники полиции в Кишиневе, Республика Молдова
Сотрудники полиции в Кишиневе, Республика Молдова. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости. Движение грузового транспорта на ряде таможенных пунктов Молдавии ограничено из-за обильного снегопада, сообщает пресс-служба таможенной службы республики.
Из-за обильного снегопада и гололеда в Молдавии осложнилась дорожная обстановка на трассах, движение местами перекрыто из-за застрявших грузовиков. Полиция оперативно устраняет проблемы и призывает водителей избегать опасных участков, а мэрия Кишинева рекомендует воздержаться от поездок без необходимости. Непогода также привела к задержке вылетов и прилетов в международном аэропорту Кишинева.
"В настоящее время временно ограничено движение грузового транспорта в направлении въезда в Республику Молдова, а именно: таможенные пункты Паланка и Тудора – временно приостановлено пересечение границы грузовым транспортом; таможенный пункт Костешты – временно запрещен въезд грузового транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале таможни.
Поясняется, что во избежание блокировки национальных дорог транспортные средства паркуются на территории таможенного терминала. "Также временно приостановлено движение грузового транспорта по трассе Р-30, включая участок дороги, проходящий через село Троица Ноуэ, и объездную дорогу села Троица Ноуэ", - отмечается в сообщении.
