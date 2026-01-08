https://ria.ru/20260108/moldavija-2066934161.html
В Молдавии ограничили движение грузового транспорта из-за снегопада
В Молдавии ограничили движение грузового транспорта из-за снегопада - РИА Новости, 08.01.2026
В Молдавии ограничили движение грузового транспорта из-за снегопада
Движение грузового транспорта на ряде таможенных пунктов Молдавии ограничено из-за обильного снегопада, сообщает пресс-служба таможенной службы республики. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T23:10:00+03:00
2026-01-08T23:10:00+03:00
2026-01-08T23:10:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138391/08/1383910805_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_3fd5549ed56916c7ccbc5ad2dc60d60a.jpg
https://ria.ru/20260108/moldaviya-2066895347.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138391/08/1383910805_243:0:4126:2912_1920x0_80_0_0_ee8939275b35852d222f06a1e62d7a7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, новый год
В мире, Молдавия, Кишинев, Новый год
В Молдавии ограничили движение грузового транспорта из-за снегопада
В Молдавии приостановили движение грузового транспорта из-за снегопада
КИШИНЕВ, 8 янв - РИА Новости.
Движение грузового транспорта на ряде таможенных пунктов Молдавии ограничено из-за обильного снегопада, сообщает
пресс-служба таможенной службы республики.
Из-за обильного снегопада и гололеда в Молдавии
осложнилась дорожная обстановка на трассах, движение местами перекрыто из-за застрявших грузовиков. Полиция оперативно устраняет проблемы и призывает водителей избегать опасных участков, а мэрия Кишинева
рекомендует воздержаться от поездок без необходимости. Непогода также привела к задержке вылетов и прилетов в международном аэропорту Кишинева.
"В настоящее время временно ограничено движение грузового транспорта в направлении въезда в Республику Молдова, а именно: таможенные пункты Паланка и Тудора – временно приостановлено пересечение границы грузовым транспортом; таможенный пункт Костешты – временно запрещен въезд грузового транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале таможни.
Поясняется, что во избежание блокировки национальных дорог транспортные средства паркуются на территории таможенного терминала. "Также временно приостановлено движение грузового транспорта по трассе Р-30, включая участок дороги, проходящий через село Троица Ноуэ, и объездную дорогу села Троица Ноуэ", - отмечается в сообщении.