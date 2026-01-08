Рейтинг@Mail.ru
В алтайском селе нашли тело младенца - РИА Новости, 08.01.2026
08:09 08.01.2026
В алтайском селе нашли тело младенца
В алтайском селе нашли тело младенца
Следователи в Алтайском крае проводят проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
2026
В алтайском селе нашли тело младенца

В алтайском селе Усть-Калманка нашли тело новорожденного ребенка

БАРНАУЛ, 8 янв - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае проводят проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится проверка по факту обнаружения тела младенца в селе Усть-Калманка. По результатам судебно-медицинского исследования, плод родился мертворожденным. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, ребенка родила в общежитии 17-летняя студентка колледжа и якобы выбросила его в мусорный контейнер.
"Органами следствия будут проверены действия органов системы профилактики на предмет надлежащего исполнения должностных обязанностей. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметили в СУСК.
ПроисшествияАлтайский крайРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
