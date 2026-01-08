В алтайском селе нашли тело младенца

«

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится проверка по факту обнаружения тела младенца в селе Усть-Калманка. По результатам судебно-медицинского исследования, плод родился мертворожденным. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.