https://ria.ru/20260108/mks-2066843918.html
НАСА изучает вопрос досрочного возвращения экипажа Crew-11 с МКС
НАСА изучает вопрос досрочного возвращения экипажа Crew-11 с МКС - РИА Новости, 08.01.2026
НАСА изучает вопрос досрочного возвращения экипажа Crew-11 с МКС
НАСА изучает вопрос досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с МКС после появления проблемы медицинского характера у одного из его членов, сообщает... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T09:15:00+03:00
2026-01-08T09:15:00+03:00
2026-01-08T15:48:00+03:00
космос
наса
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c5af7c357e82be73767129e4a64b3f2f.jpg
https://ria.ru/20241221/kosmos-1990373594.html
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_86ae04f5f28b130dd05482e9aa4f035a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Космос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Космос - РИА Наука
НАСА изучает вопрос досрочного возвращения экипажа Crew-11 с МКС
НАСА может досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС из-за проблем со здоровьем