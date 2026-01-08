Рейтинг@Mail.ru
НАСА изучает вопрос досрочного возвращения экипажа Crew-11 с МКС - РИА Новости, 08.01.2026
09:15 08.01.2026 (обновлено: 15:48 08.01.2026)
НАСА изучает вопрос досрочного возвращения экипажа Crew-11 с МКС
НАСА изучает вопрос досрочного возвращения экипажа Crew-11 с МКС
космос, наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Космос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Космос - РИА Наука
НАСА изучает вопрос досрочного возвращения экипажа Crew-11 с МКС

НАСА может досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС из-за проблем со здоровьем

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. НАСА изучает вопрос досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с МКС после появления проблемы медицинского характера у одного из его членов, сообщает специализированный портал Spaceflight Now со ссылкой на ведомство.
«

"Безопасное проведение наших миссий — наш высочайший приоритет, и мы активно рассматриваем все варианты, в том числе возможность досрочного завершения миссии Crew-11. <...> (Медицинская проблема. — Прим. ред.) касается одного из членов, который находится в стабильном состоянии", — цитирует портал заявления ведомства.

Перед этим НАСА опубликовало пресс-релиз, в котором заявило, что переносит запланированный на четверг выход в открытый космос после появления проблем со здоровьем у одного из членов экипажа.
Полнолуние, наблюдаемое в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"Это невыносимо". Что произошло с участниками лунного эксперимента в Москве
21 декабря 2024, 08:00
 
КосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
