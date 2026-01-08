Не ожидали их там увидеть. Где Вторая мировая длилась еще несколько лет

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Война для Германии к тому моменту уже четыре месяца как закончилась, а дальний форпост вермахта продолжал нести службу. В боях они не участвовали — их задача заключалась в ином. О последних солдатах Великой Отечественной и Второй мировой — в материале РИА Новости.

На краю света

Зондерфюрера Вильгельма Деге призвали в немецкую армию в 1940 году. До войны он работал учителем начальной школы в Мюнстере. Увлеченный географ и геолог трижды участвовал в экспедициях на Шпицберген , в 1939-м даже получил степень доктора за геоморфологические исследования Земли Андре — части одного из островов на западе архипелага.

Местом его службы стала Норвегия : Деге хорошо знал язык. Там он провел почти четыре года. Однако в 1943-м немецкое руководство решило создать метеостанцию на Шпицбергене — люфтваффе и кригсмарине нуждались в регулярных данных о погоде. Операцию начали готовить в строгой секретности. Отобрали 60 добровольцев и послали в тренировочный лагерь в Альпах . Из них выбрали 11 человек — им предстояло осуществить операцию "Хаудеген".

Полгода спустя, в сентябре 1944-го, группу забросили на Шпицберген. Обеспечили запасами на всю арктическую зиму. Не забыли и про оружие: дали два пулемета, десять карабинов, пистолеты, 30 тысяч патронов и 300 гранат.

Метеостанция проработала год. До самого конца войны немецкое командование в Тромсё получало сводки о погоде — пять раз в день. Даже в полярную ночь, когда температура опускалась до минус 50, люди Деге еженедельно запускали метеозонд, который нужно было удерживать всемером из-за сильного ветра.

Но снабжали их очень хорошо. "Кроме пива, у нас было все", — вспоминал один из солдат. К тому же они охотились и ловили рыбу.

Деге организовал мини-школу, где обучал бойцов физике, математике, музыке и литературе.

Фронт между тем неумолимо приближался к Берлину, сообщения от командования поступали все реже. Как писал в дневнике Деге, в одном из последних сеансов связи начальство просило продержаться еще год. Второго мая из радиоперехватов они узнали о самоубийстве Гитлера, 10-го — о капитуляции Германии . Поскольку никаких приказов не было, метеостанция продолжала действовать и пять раз в день отправляла в пустоту прогноз погоды. Между тем запасы подходили к концу, близилась полярная ночь.

© Getty Images / Universal History Archive Британские войска на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген во время Второй мировой войны © Getty Images / Universal History Archive Британские войска на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген во время Второй мировой войны

Капитуляция их спасла. Норвежское судно "Блаасел", направленное англичанами, прибыло 3 сентября. На следующее утро Лондон поручил капитану принять капитуляцию у немцев.

И Деге, и его собеседник не знали, как именно должна проходить эта процедура, поэтому немец вытащил пистолет из кобуры, протянул его норвежцу и сказал, что сдается. Затем составили документ и подписали. Так капитулировали последние солдаты вермахта.

Последний самурай

И хотя отряд Деге сдался на следующий день после завершения Второй мировой, не они были последними солдатами этой войны. Японские союзники их превзошли.

Лейтенант Хиро Онода, которому на тот момент было 22 года, вместе с подчиненными прибыл на филиппинский остров Лубанг в январе 1945-го. Перед отправкой им отдали два приказа: продолжать сопротивление в любых условиях и, что неожиданно для японской армии, ни в коем случае не убивать себя.

© Getty Images / Keystone Лейтенант Хиро Онода, 1944 год © Getty Images / Keystone Лейтенант Хиро Онода, 1944 год

Задача Оноды и других групп, заброшенных на Лубанг, заключалась в том, чтобы взорвать аэродром и гавань на острове. Сделать это японским диверсантам не удалось, и отряд вместе с другими оставшимися в живых вынужден был уйти в горы, откуда вел партизанскую работу.

Впервые о капитуляции Японии они узнали в октябре 1945-го — записку соответствующего содержания, оставленную местными жителями, им показала другая группа солдат. К концу года на Лубанг сбросили листовки с приказом о капитуляции от генерала Томоюки Ямаситы, командующего 14-й японской армией.

Вместе с Онодой там находились еще трое солдат — рядовые Юити Акацу и Кинсити Кодзуки, а также капрал Сеити Симада. Они приняли листовки за вражескую пропаганду.

В 1946-м японские власти объявили группу Оноды погибшими. Спустя четыре года Акацу откололся от сослуживцев и почти полгода жил в лагере в другой части острова. Потом сдался местной полиции, а уже в 1951-м вернулся на родину. Благодаря этому стало известно, что Онода и его подчиненные живы. Они были не единственными японскими военными, которые продолжали сопротивление, поэтому Токио создал специальную комиссию по поиску солдат.

© Getty Images / Keystone-France Военнослужащие Японии и филиппинские полицейские стоят у громкоговорителя, информирующего о семьях японских солдат, Лубанг, Филиппины, 1959 год © Getty Images / Keystone-France Военнослужащие Японии и филиппинские полицейские стоят у громкоговорителя, информирующего о семьях японских солдат, Лубанг, Филиппины, 1959 год

Уже в 1954-м группа Оноды наткнулась на военнослужащих филиппинской армии, которые участвовали в учениях в горах. В перестрелке погиб капрал Симада — получил ранение в ногу, потерял возможность идти и остался прикрывать отход товарищей.

Все это время Онода и его сослуживцы крали провизию, чтобы добыть пропитание. Иногда воровали рис, который с собой в лес на работу приносили местные жители, а порой угоняли коров из деревень на побережье. Основой рациона были бананы, растущие на Лубанге.

Чтобы подать сигнал японской армии о том, что они продолжают сопротивление, Онода и Кодзуки устраивали пожары на рисовых полях. Всячески досаждавших солдат местные крестьяне прозвали "горными дьяволами".

© Getty Images / Keystone-France Хиро Онода, Лубанг, Филиппины © Getty Images / Keystone-France Хиро Онода, Лубанг, Филиппины

Все это время и японские, и филиппинские власти организовывали кампании по поиску группы. Некоторые длились по полгода. Найти двух бойцов, которые знают джунгли как свои пять пальцев и очень не хотят, чтобы их нашли, — задача не из простых.

В 1965-м солдаты стащили у кого-то из местных радио, но все, что по нему транслировалось, считали искусной американской пропагандой. Так же они воспринимали и краденые газеты — попросту отказывались верить в поражение Японии, а сообщения о войнах в Корее и Вьетнаме считали успехами императорской армии.

К поискам привлекали и родных Оноды, но он считал, что транслировавшееся через громкоговоритель сообщение от матери, призывавшей его сдаться, добыто насильно — перед войной она предупреждала, что он любой ценой не должен попасть в плен.

В 1972-м Кодзуки погиб в очередной перестрелке с местными жителями. После этого Онода остался один.

Найти последнего солдата Второй мировой сумел японский студент Норио Судзуки. Он прибыл на Лубанг с этой целью 16 февраля 1974 года. Случайно разбил лагерь неподалеку от тайника Оноды с продуктами. При этом солдат, наблюдавший за ним, обратил внимание на несвойственные местным жителям внешность неожиданного соседа и манеру одеваться.

© Getty Images / Bettmann Хиро Онода отдает свой меч генерал-майору Хосе Л. Ранкудо, командующему ВВС Филиппин, на правительственном радаре на острове Лубанг, 1974 год © Getty Images / Bettmann Хиро Онода отдает свой меч генерал-майору Хосе Л. Ранкудо, командующему ВВС Филиппин, на правительственном радаре на острове Лубанг, 1974 год

Онода вышел к Судзуки и несколько часов проговорил с ним. Тот рассказал ему обо всем, что случилось за 29 лет его партизанской борьбы. Несмотря на попытки соотечественника убедить его сдаться, Онода отказывался, поскольку не получил соответствующего приказа. Тогда Судзуки сфотографировался вместе с ним и вернулся в Японию. Власти быстро связались с бывшим непосредственным командиром Оноды — майором Есими Танигути.