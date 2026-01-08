В Раду внесли проект постановления об обнародовании всех "пленок Миндича"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинский парламент получил на рассмотрение проект постановления, в котором предлагается обязать Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовать все так называемые "пленки Миндича" по делу о коррупции в сфере энергетики, следует из публикации на сайте Рады.
Согласно информации на сайте, на 14-й сессии депутатов девятого созыва Анна Скороход внесла в Раду проект постановления, в котором предлагает обязать САП и НАБУ немедленно обнародовать все пленки, на которых фигурируют причастные к громкому делу о коррупции на Украине, а также все данные, которые могут глубже раскрыть действия и мотивы фигурантов.
Украинские СМИ сообщили 5 декабря, что СБУ, НАБУ и САП проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков. При этом она заявила, что НАБУ сфабриковало фото ее квартиры, а видео, на котором она обещает за деньги организовать санкции СНБО, - "монтаж и вырезки из контекста". Она заявила, что ей вменяют подстрекательство к даче взятки. При этом все обвинения она отвергла, назвав дело против нее политическим. Позднее Скороход заявила о намерении обратиться в ЕС, конгресс и сенат США.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
