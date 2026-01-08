Рейтинг@Mail.ru
В Раду внесли проект постановления об обнародовании всех "пленок Миндича" - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 08.01.2026 (обновлено: 10:38 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/mindich-2066851616.html
В Раду внесли проект постановления об обнародовании всех "пленок Миндича"
В Раду внесли проект постановления об обнародовании всех "пленок Миндича" - РИА Новости, 08.01.2026
В Раду внесли проект постановления об обнародовании всех "пленок Миндича"
Украинский парламент получил на рассмотрение проект постановления, в котором предлагается обязать Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T10:37:00+03:00
2026-01-08T10:38:00+03:00
в мире
украина
сша
тимур миндич
анна скороход
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_484c4559ac0243dc607befb38a8fa104.jpg
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055203379.html
https://ria.ru/20260104/ukraina-2066376926.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_16b8a5d52b78bfb1da5318ac1fa44fdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, тимур миндич, анна скороход, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, США, Тимур Миндич, Анна Скороход, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
В Раду внесли проект постановления об обнародовании всех "пленок Миндича"

Рада может обязать обнародовать все пленки Миндича по громкому делу о коррупции

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады в Киеве
Здание Верховной Рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинский парламент получил на рассмотрение проект постановления, в котором предлагается обязать Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовать все так называемые "пленки Миндича" по делу о коррупции в сфере энергетики, следует из публикации на сайте Рады.
Согласно информации на сайте, на 14-й сессии депутатов девятого созыва Анна Скороход внесла в Раду проект постановления, в котором предлагает обязать САП и НАБУ немедленно обнародовать все пленки, на которых фигурируют причастные к громкому делу о коррупции на Украине, а также все данные, которые могут глубже раскрыть действия и мотивы фигурантов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября 2025, 18:43
Украинские СМИ сообщили 5 декабря, что СБУ, НАБУ и САП проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков. При этом она заявила, что НАБУ сфабриковало фото ее квартиры, а видео, на котором она обещает за деньги организовать санкции СНБО, - "монтаж и вырезки из контекста". Она заявила, что ей вменяют подстрекательство к даче взятки. При этом все обвинения она отвергла, назвав дело против нее политическим. Позднее Скороход заявила о намерении обратиться в ЕС, конгресс и сенат США.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В квартире Миндича нашли арсенал оружия
4 января, 18:27
 
В миреУкраинаСШАТимур МиндичАнна СкороходГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала