В Москве вызывает тревогу готовность США вызывать кризисы, сообщил МИД

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сожаление и тревогу вызывает в Москве готовность США к генерированию острых международных кризисных ситуаций, заявили в МИД РФ.
"Наряду с пренебрежительным отношением администрации США к общепринятым "правилам игры" в сфере международного морского судоходства, сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Результатом инцидента с "Маринерой", как уточнили в дипведомстве, может стать дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике.
"Вдохновившись преподнесенным Вашингтоном опасным и безответственным примером, некоторые другие страны и структуры также могут посчитать себя вправе действовать похожими методами. Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики", - подчеркнули в МИД РФ.