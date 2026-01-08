Рейтинг@Mail.ru
В Москве вызывает тревогу готовность США вызывать кризисы, сообщил МИД - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 08.01.2026 (обновлено: 14:42 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/mid-2066875105.html
В Москве вызывает тревогу готовность США вызывать кризисы, сообщил МИД
В Москве вызывает тревогу готовность США вызывать кризисы, сообщил МИД - РИА Новости, 08.01.2026
В Москве вызывает тревогу готовность США вызывать кризисы, сообщил МИД
Сожаление и тревогу вызывает в Москве готовность США к генерированию острых международных кризисных ситуаций, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T14:24:00+03:00
2026-01-08T14:42:00+03:00
москва
сша
россия
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_0:152:3096:1893_1920x0_80_0_0_b8ac8162e9f3f2865bade2024ffa075c.jpg
https://ria.ru/20260108/marinera-2066874723.html
https://ria.ru/20260108/mid-2066874940.html
москва
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_363:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_f919785767c7a89d8142b47fb57a6d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сша, россия, в мире, оон
Москва, США, Россия, В мире, ООН
В Москве вызывает тревогу готовность США вызывать кризисы, сообщил МИД

МИД РФ: в Москве вызывает тревогу готовность США вызывать кризисные ситуации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сожаление и тревогу вызывает в Москве готовность США к генерированию острых международных кризисных ситуаций, заявили в МИД РФ.
"Наряду с пренебрежительным отношением администрации США к общепринятым "правилам игры" в сфере международного морского судоходства, сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе применительно к и без того предельно отягощенным разногласиями минувших лет российско-американским отношениям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
МИД России: США неоднократно получали данные о принадлежности "Маринеры"
Вчера, 14:19
Результатом инцидента с "Маринерой", как уточнили в дипведомстве, может стать дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике.
"Вдохновившись преподнесенным Вашингтоном опасным и безответственным примером, некоторые другие страны и структуры также могут посчитать себя вправе действовать похожими методами. Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики", - подчеркнули в МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
МИД России назвал захват танкера "Маринера" нарушением международного права
Вчера, 14:21
 
МоскваСШАРоссияВ миреООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала