https://ria.ru/20260108/mid-2066874834.html
МИД России призвал США не мешать возвращению россиян с "Маринеры" на родину
МИД России призвал США не мешать возвращению россиян с "Маринеры" на родину - РИА Новости, 08.01.2026
МИД России призвал США не мешать возвращению россиян с "Маринеры" на родину
РФ требует от США обеспечить достойное обращение с россиянами, находящимися на борту "Маринеры", не препятствовать их возвращению на родину, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T14:20:00+03:00
2026-01-08T14:20:00+03:00
2026-01-08T14:43:00+03:00
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260108/mid-2066875105.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире
МИД России призвал США не мешать возвращению россиян с "Маринеры" на родину
МИД призвал США не препятствовать возвращению россиян с "Маринеры" на родину