МИД России призвал прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры" - РИА Новости, 08.01.2026
14:18 08.01.2026 (обновлено: 16:21 08.01.2026)
МИД России призвал прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры"
Россия призывает США немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера "Маринера" и других судов, ведущих законную деятельность в открытом РИА Новости, 08.01.2026
россия, сша, в мире, вашингтон (штат), оон
Россия, США, В мире, Вашингтон (штат), ООН
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Россия призывает США немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера "Маринера" и других судов, ведущих законную деятельность в открытом море, заявили в МИД РФ.
"Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже "Маринеры" требует от Соединенных Штатов достойно обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
