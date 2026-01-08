МИД России выразил обеспокоенность захватом США танкера "Маринера"

"МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера", - говорится в сообщении на официальном сайте МИД.

МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже "Маринеры" требует от Соединенных Штатов достойно обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.