В МИД рассказали, на чем может быть основано решение конфликта на Украине

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мирное решение конфликта на Украине возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к внеблоковому статусу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя план ряда западных стран по милитаризации Украины.
"Подтверждаем также, что мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, а также признания современных территориальных реалий, сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
Захарова добавила, что все эти цели, безусловно, будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции, в ходе которой инициатива на поле боя полностью удерживается Вооруженными силами РФ.