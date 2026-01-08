Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, на чем может быть основано решение конфликта на Украине - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 08.01.2026 (обновлено: 13:53 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/mid-2066870186.html
В МИД рассказали, на чем может быть основано решение конфликта на Украине
В МИД рассказали, на чем может быть основано решение конфликта на Украине - РИА Новости, 08.01.2026
В МИД рассказали, на чем может быть основано решение конфликта на Украине
Мирное решение конфликта на Украине возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к внеблоковому статусу, заявила официальный РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T13:41:00+03:00
2026-01-08T13:53:00+03:00
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733874_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_214e0c853383882215efc3c99b7cc97b.jpg
https://ria.ru/20260108/mid-2066870133.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733874_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_6f7067164613a3ec61f76ccb4ec8a2ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
В МИД рассказали, на чем может быть основано решение конфликта на Украине

МИД: решение конфликта на Украине возможно на основе устранения первопричин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мирное решение конфликта на Украине возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к внеблоковому статусу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя план ряда западных стран по милитаризации Украины.
"Подтверждаем также, что мирное решение конфликта возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом языковых, культурных, религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан, представителей национальных меньшинств, а также признания современных территориальных реалий, сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
Захарова добавила, что все эти цели, безусловно, будут достигнуты либо политико-дипломатическим путем, либо в рамках специальной военной операции, в ходе которой инициатива на поле боя полностью удерживается Вооруженными силами РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
МИД России: размещенные на Украине военные объекты будут законными целями
Вчера, 13:40
 
УкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала