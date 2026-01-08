https://ria.ru/20260108/mid-2066870133.html
МИД России: размещенные на Украине военные объекты будут законными целями
МИД России: размещенные на Украине военные объекты будут законными целями - РИА Новости, 08.01.2026
МИД России: размещенные на Украине военные объекты будут законными целями
Военные подразделения и объекты западных стран, размещенные на Украине, будут рассматриваться как законные боевые цели ВС РФ, сообщила официальный представитель РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T13:40:00+03:00
2026-01-08T13:40:00+03:00
2026-01-08T13:50:00+03:00
