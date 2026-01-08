https://ria.ru/20260108/mid-2066869741.html
План Запада по милитаризации Украины нацелен на эскалацию, заявили в МИД
План Запада по милитаризации Украины нацелен на эскалацию, заявили в МИД - РИА Новости, 08.01.2026
План Запада по милитаризации Украины нацелен на эскалацию, заявили в МИД
План Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования, он нацелен на эскалацию и разрастание конфликта, заявила официальный... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T13:36:00+03:00
2026-01-08T13:36:00+03:00
2026-01-08T13:59:00+03:00
украина
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260108/ukraina-2066870038.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
План Запада по милитаризации Украины нацелен на эскалацию, заявили в МИД
МИД: план Запада по дальнейшей милитаризации Украины нацелен на эскалацию