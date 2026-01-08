Мерц заявил о тревожной ситуации в экономике Германии

БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Экономическая ситуация в Германии по-прежнему вызывает тревогу", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) в монастыре Зеон. Трансляцию вёл телеканал Phoenix.
По его словам, наиболее тяжелое положение складывается в "большей части (немецкой - ред.) промышленности".
"Но это касается и большей части малого и среднего бизнеса, а также мелкого производства", - добавил Мерц.
Неудовлетворительное состояние экономики негативно сказывается на немецком рынке труда, признал канцлер ФРГ.
"Немецкий рынок труда находится в состоянии застоя. Он застрял в долгосрочной безработице", - описал ситуацию Мерц.
В ФРГ считают, что страна находится в самом длительном кризисе в истории
27 декабря 2025, 15:56
В числе структурных проблем германской экономики канцлер упомянул слишком высокие, по его словам, налоги и затраты на электроэнергию, а также многочисленные бюрократические барьеры.
"Затраты на рабочую силу по-прежнему также слишком высоки", - заметил канцлер.
Мерц не стал говорить о конкретных предложениях по решению перечисленных им проблем, отметив, что эти вопросы еще только предстоит обсудить в рамках правящей коалиции.
Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, складывается впервые с 2002-2003 годов.