Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил о тревожной ситуации в экономике Германии - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/merts-2066905549.html
Мерц заявил о тревожной ситуации в экономике Германии
Мерц заявил о тревожной ситуации в экономике Германии - РИА Новости, 08.01.2026
Мерц заявил о тревожной ситуации в экономике Германии
Экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T18:29:00+03:00
2026-01-08T18:29:00+03:00
в мире
германия
европа
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511636_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_428a569b147877518d34245f2768154d.jpg
https://ria.ru/20260108/berlin-2066813281.html
https://ria.ru/20251227/germaniya-2065064295.html
https://ria.ru/20260106/germaniya-2066546687.html
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511636_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_1340d722a71a643082befb1dcc281904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, фридрих мерц
В мире, Германия, Европа, Фридрих Мерц
Мерц заявил о тревожной ситуации в экономике Германии

Мерц: экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу

© AP Photo / Michael KappelerФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Michael Kappeler
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Мерц ранее в своем письме к партнерам по правящей коалиции Германии назвал критической ситуацию в немецкой экономике и предупредил, что наступивший год будет для Германии "очень сложным".
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Власти Германии отвергли версию о "российском следе" в блэкауте в Берлине
Вчера, 00:37
"Экономическая ситуация в Германии по-прежнему вызывает тревогу", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) в монастыре Зеон. Трансляцию вёл телеканал Phoenix.
По его словам, наиболее тяжелое положение складывается в "большей части (немецкой - ред.) промышленности".
"Но это касается и большей части малого и среднего бизнеса, а также мелкого производства", - добавил Мерц.
Неудовлетворительное состояние экономики негативно сказывается на немецком рынке труда, признал канцлер ФРГ.
"Немецкий рынок труда находится в состоянии застоя. Он застрял в долгосрочной безработице", - описал ситуацию Мерц.
Флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В ФРГ считают, что страна находится в самом длительном кризисе в истории
27 декабря 2025, 15:56
В числе структурных проблем германской экономики канцлер упомянул слишком высокие, по его словам, налоги и затраты на электроэнергию, а также многочисленные бюрократические барьеры.
"Затраты на рабочую силу по-прежнему также слишком высоки", - заметил канцлер.
Мерц не стал говорить о конкретных предложениях по решению перечисленных им проблем, отметив, что эти вопросы еще только предстоит обсудить в рамках правящей коалиции.
Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, складывается впервые с 2002-2003 годов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Мерц считает критической ситуацию в немецкой экономике, пишут СМИ
6 января, 01:03
 
В миреГерманияЕвропаФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала