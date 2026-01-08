Мерц заявил о тревожной ситуации в экономике Германии

БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу, Экономическая ситуация в Германии вызывает тревогу, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Мерц ранее в своем письме к партнерам по правящей коалиции Германии назвал критической ситуацию в немецкой экономике и предупредил, что наступивший год будет для Германии "очень сложным".

"Экономическая ситуация в Германии по-прежнему вызывает тревогу", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза ( ХСС ) в монастыре Зеон. Трансляцию вёл телеканал Phoenix.

По его словам, наиболее тяжелое положение складывается в "большей части (немецкой - ред.) промышленности".

"Но это касается и большей части малого и среднего бизнеса, а также мелкого производства", - добавил Мерц.

Неудовлетворительное состояние экономики негативно сказывается на немецком рынке труда, признал канцлер ФРГ.

"Немецкий рынок труда находится в состоянии застоя. Он застрял в долгосрочной безработице", - описал ситуацию Мерц.

В числе структурных проблем германской экономики канцлер упомянул слишком высокие, по его словам, налоги и затраты на электроэнергию, а также многочисленные бюрократические барьеры.

"Затраты на рабочую силу по-прежнему также слишком высоки", - заметил канцлер.

Мерц не стал говорить о конкретных предложениях по решению перечисленных им проблем, отметив, что эти вопросы еще только предстоит обсудить в рамках правящей коалиции.

Ранее министр экономики ФРГ Катерина Райхе предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать.