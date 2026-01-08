Мерц рассказал, что понадобится для участия Германии в силах на Украине

При этом канцлер ФРГ в очередной раз подчеркнул, что конкретные решения на этот счет и их реализация возможны только в случае достижения долгосрочного мирного соглашения по Украине. "На данный момент мы еще далеки от этого", - сказал он.

Мерц также отметил, что в настоящее время не видит оснований для обращения в бундестаг за мандатом по вопросу участия Германии в формировании многонациональных сил. "В настоящее время у нас нет никаких оснований для обращения к бундестагу за мандатом. Я хочу, чтобы мы в коалиции (ХДС/ХСС и СДПГ - ред.) договорились о том, каким путем мы готовы пойти, если это будет необходимо", - пояснил Мерц.