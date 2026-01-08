Рейтинг@Mail.ru
Мерц рассказал, что понадобится для участия Германии в силах на Украине - РИА Новости, 08.01.2026
18:22 08.01.2026
Мерц рассказал, что понадобится для участия Германии в силах на Украине
Мерц рассказал, что понадобится для участия Германии в силах на Украине - РИА Новости, 08.01.2026
Мерц рассказал, что понадобится для участия Германии в силах на Украине
Решение об участии Германии в формировании многонациональных сил в рамках так называемых гарантий безопасности для Украины должно быть принято германским... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
украина
германия
фридрих мерц
украина
германия
в мире, украина, германия, фридрих мерц
В мире, Украина, Германия, Фридрих Мерц
Мерц рассказал, что понадобится для участия Германии в силах на Украине

Мерц: для участия ФРГ в силах на Украине потребуется мандат парламента

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Решение об участии Германии в формировании многонациональных сил в рамках так называемых гарантий безопасности для Украины должно быть принято германским правительством и одобрено парламентом, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Мерц в четверг предложил вынести на обсуждение правящей коалиции Германии вопросы поддержки Украины, в том числе участие страны в создании многонациональных сил. Он также заявил, формирование и развертывание таких сил возможно только в случае заключения мирного соглашения и потребует согласия России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц
Вчера, 16:16
"Мы готовы внести свои гарантии безопасности (для Украины - ред.), в том числе с помощью бундесвера. Насколько далеко мы можем зайти в этом вопросе, зависит не только от меня. Для этого мне нужно решение федерального правительства, для этого может потребоваться и мандат бундестага", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) в монастыре Зеон. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
При этом канцлер ФРГ в очередной раз подчеркнул, что конкретные решения на этот счет и их реализация возможны только в случае достижения долгосрочного мирного соглашения по Украине. "На данный момент мы еще далеки от этого", - сказал он.
Мерц также отметил, что в настоящее время не видит оснований для обращения в бундестаг за мандатом по вопросу участия Германии в формировании многонациональных сил. "В настоящее время у нас нет никаких оснований для обращения к бундестагу за мандатом. Я хочу, чтобы мы в коалиции (ХДС/ХСС и СДПГ - ред.) договорились о том, каким путем мы готовы пойти, если это будет необходимо", - пояснил Мерц.
При этом он заверил, что обсуждение в коалиции на этот счет будет вестись "очень прозрачно".
Ранее Мерц заявил по итогам прошедшего 6 января заседания так называемой "коалиции желающих" в Париже о том, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на прилегающей к украинской территории НАТО.
План Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования, он нацелен на эскалацию и разрастание конфликта, заявила ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Горькая пилюля". На Западе сделали заявление после переговоров по Украине
7 января, 15:58
 
В миреУкраинаГерманияФридрих Мерц
 
 
