Канцлер ФРГ предложил обсудить с правящей коалицией поддержку Украины

БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил вынести на обсуждение правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ вопросы поддержки Украины в случае прекращения огня.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во вторник по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже о том, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на прилегающей к украинской территории НАТО.
"После прекращения огня мы намерены продолжать оказывать Украине финансовую, политическую и, конечно же, военную поддержку. Насколько мы сможем это сделать, необходимо обсудить в рамках коалиции", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) в монастыре Зеон. Трансляцию ведет телеканал Phoenix.
При этом Мерц подчеркнул, что лично он решительно настроен по вопросам оказания поддержки Украине.
"Однако перемирие по-прежнему не стоит на повестке дня", - добавил канцлер ФРГ, призвав в этой связи усилить давление на Россию.
"Для этого я рассчитываю на солидарность европейцев", - заключил Мерц.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
В России неоднократно подчеркивали, что целью Москвы является долгосрочный мир, а не временное перемирие, которое дало бы киевскому режиму возможность подготовиться к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.