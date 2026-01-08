Рейтинг@Mail.ru
Канцлер ФРГ предложил обсудить с правящей коалицией поддержку Украины
16:52 08.01.2026
Канцлер ФРГ предложил обсудить с правящей коалицией поддержку Украины
Канцлер ФРГ предложил обсудить с правящей коалицией поддержку Украины
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил вынести на обсуждение правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ вопросы поддержки Украины в случае прекращения огня. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T16:52:00+03:00
2026-01-08T16:53:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
фридрих мерц
дмитрий песков
хдс/хсс
нато
украина
россия
германия
В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, ХДС/ХСС, НАТО
Канцлер ФРГ предложил обсудить с правящей коалицией поддержку Украины

Мерц предложил правящей коалиции обсудить поддержку Украины при прекращении огня

© AP Photo / Leon NealКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил вынести на обсуждение правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ вопросы поддержки Украины в случае прекращения огня.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во вторник по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже о том, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на прилегающей к украинской территории НАТО.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц
Вчера, 16:16
«

"После прекращения огня мы намерены продолжать оказывать Украине финансовую, политическую и, конечно же, военную поддержку. Насколько мы сможем это сделать, необходимо обсудить в рамках коалиции", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) в монастыре Зеон. Трансляцию ведет телеканал Phoenix.

При этом Мерц подчеркнул, что лично он решительно настроен по вопросам оказания поддержки Украине.
«

"Однако перемирие по-прежнему не стоит на повестке дня", - добавил канцлер ФРГ, призвав в этой связи усилить давление на Россию.

«

"Для этого я рассчитываю на солидарность европейцев", - заключил Мерц.

Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Резкое заявление Мерца об Украине вызвало переполох на Западе
7 января, 18:25
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
В России неоднократно подчеркивали, что целью Москвы является долгосрочный мир, а не временное перемирие, которое дало бы киевскому режиму возможность подготовиться к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже. 6 января 2025 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Мерц не исключил размещения военных сил на территории НАТО возле Украины
6 января, 22:35
 
