Канцлер ФРГ предложил обсудить с правящей коалицией поддержку Украины

«

"После прекращения огня мы намерены продолжать оказывать Украине финансовую, политическую и, конечно же, военную поддержку. Насколько мы сможем это сделать, необходимо обсудить в рамках коалиции", - заявил Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) в монастыре Зеон. Трансляцию ведет телеканал Phoenix.