Угроза Мерца в адрес России вызвала изумление на Западе

Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 08.01.2026 (обновлено: 14:54 08.01.2026)
© REUTERS / LUDOVIC MARINКанцлер Германии Фридрих Мерц
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал угрозу канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес России. Об этом он написал в соцсети X.

"Германия не ведет дипломатических переговоров с Россией о прекращении войны и угрожает направить войска на Украину после войны (что препятствует заключению любого мирного соглашения). С такими друзьями и враги не нужны", — говорится в публикации.
Мерц заявил во вторник по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже, что Германия внесет политический, финансовый и военный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины, не исключив при этом участия ФРГ в размещении военных сил как минимум на территории НАТО, прилегающей к украинской.

Кроме того, он потребовал от Владимира Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФридрих МерцГерманияУкраинаРоссия
 
 
