McDonald's зарегистрировал в России товарный знак мороженого

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала товарный знак десерта "МакФлурри", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года, а в январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак.
Товарный знак "МакФлурри" может использоваться в России для продажи мороженого. Компания получила исключительное право на него до 28 декабря 2034 года.
Это не первый знак, который регистрирует компания в России за последний год. В прошлом году в ноябре сеть ресторанов быстрого питания смогла зарегистрировать в России товарные знаки "Биг Тейсти" и "МакДоставка", а в начале декабря - товарный знак с рекламным слоганом.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналд. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". По состоянию на 30 июня сеть насчитывала более 44 тысяч ресторанов в 114 странах мира.
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям соглашения, продавец в течение 15 лет вправе "на рыночных условиях" выкупить бизнес обратно.
Первый ресторан под новым брендом "Вкусно - и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.
