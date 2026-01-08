Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области машина столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 08.01.2026 (обновлено: 21:09 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/mashina-2066922211.html
В Кировской области машина столкнулась с грузовым поездом
В Кировской области машина столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости, 08.01.2026
В Кировской области машина столкнулась с грузовым поездом
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кировской области, водитель машины погиб, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:08:00+03:00
2026-01-08T21:09:00+03:00
происшествия
кировская область
подосиновский район
горьковская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
https://ria.ru/20260108/dtp-2066917118.html
https://ria.ru/20260108/omsk-2066920925.html
кировская область
подосиновский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировская область, подосиновский район, горьковская железная дорога
Происшествия, Кировская область, Подосиновский район, Горьковская железная дорога
В Кировской области машина столкнулась с грузовым поездом

В Кировской области мужчина погиб при столкновении машину с грузовым поездом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кировской области, водитель машины погиб, сообщает Госавтоинспекция региона.
"Восьмого января в 16.45 мск в Подосиновском районе на железнодорожном переезде "Макуха - Лунданка" произошло столкновение автомобиля ВАЗ-11113 с грузовым поездом. В результате происшествия водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении.
Последствия ДТП в Волгоградской области. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В ДТП в Волгоградской области погибли семь человек
Вчера, 20:24
По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия дорожного происшествия.
Как уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги, машина выехала на пути перед приближающимся поездом.
"Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Кировском округе Омска - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Омске четыре ребенка пострадали при столкновении трех машин
Вчера, 20:52
 
ПроисшествияКировская областьПодосиновский районГорьковская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала