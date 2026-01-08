https://ria.ru/20260108/mashina-2066922211.html
В Кировской области машина столкнулась с грузовым поездом
В Кировской области машина столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости, 08.01.2026
В Кировской области машина столкнулась с грузовым поездом
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Кировской области, водитель машины погиб, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T21:08:00+03:00
2026-01-08T21:08:00+03:00
2026-01-08T21:09:00+03:00
происшествия
кировская область
подосиновский район
горьковская железная дорога
кировская область
подосиновский район
происшествия, кировская область, подосиновский район, горьковская железная дорога
Происшествия, Кировская область, Подосиновский район, Горьковская железная дорога
