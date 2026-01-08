https://ria.ru/20260108/marinera-2066849894.html
МИД КНР прокомментировал захват танкера "Маринера" американскими военными
Захват иностранных судов американскими военными нарушает международное право, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T10:21:00+03:00
2026-01-08T10:21:00+03:00
2026-01-08T14:20:00+03:00
2026
МИД КНР назвал захват иностранных судов Штатами нарушением международного права
ПЕКИН, 8 янв — РИА Новости. Захват иностранных судов американскими военными нарушает международное право, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
«
"Произвольное задержание Соединенными Штатами судов других стран в международных водах является серьезным нарушением международного права", — отметила она на брифинге в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию с танкером "Маринера".
Дипломат подчеркнула, что Пекин выступает против действий, посягающих на суверенитет и безопасность других государств.
ВМС США высадились на борт танкера "Маринера" накануне в 15:00 мск в Северной Атлантике
, связь с ним была утеряна. Он получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Европейское командование ВС США утверждает, что танкер задержали из-за нарушения американских санкций. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру.
В Минтрансе России указали, что американские военные нарушили Конвенцию ООН по морскому праву, захватив "Маринеру" в открытом море. В МИД призвали Вашингтон не мешать возвращению россиян из состава экипажа на Родину, а также обеспечить гуманное и достойное обращение с ними.
Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что российский танкер находился в международных водах Северной Атлантики в соответствии с нормами морского права.