15:29 08.01.2026
Мантуров назвал главную задачу новой национальной модели торговли
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Актуализация регулирования розничной торговли в условиях развития платформенной экономики является главной задачей новой национальной модели торговли в России, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Ранее в четверг он сообщил, что проект дорожной карты по формированию новой национальной модели торговли подготовлен. Проработка создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики, выполняется по поручению президента России Владимира Путина по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Денис Мантуров на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Мантуров оценил объем инвестиций в энергооборудование в ближайшие годы
Вчера, 15:18
"Работаем над выполнением соответствующего поручения президента. Главная задача – актуализировать регулирование розничной торговли в условиях развития платформенной экономики, устранить дисбалансы и восполнить правовые пробелы", - сказал Мантуров.
Он отметил, что новая модель должна выровнять конкурентные условия между торговыми сетями и онлайн-торговлей, сохранить и развить потребительскую кооперацию. Кроме того, нацмодель создаст условия для развития розничных рынков и ярмарок, продвижения товаров российских производителей.
В декабре 2025 года Минпромторг РФ сообщал, что подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн торговли.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что ведомство работает с Минэкономразвития и Минфином над новой национальной моделью торговли, представить предложения по данному направлению планировалось до конца 2025 года.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Россия не отказалась от плана строительства на "Восточном", заявил Мантуров
6 января, 15:15
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровВладимир ПутинАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
