Мантуров назвал главную задачу новой национальной модели торговли

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Актуализация регулирования розничной торговли в условиях развития платформенной экономики является главной задачей новой национальной модели торговли в России, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что новая модель должна выровнять конкурентные условия между торговыми сетями и онлайн-торговлей, сохранить и развить потребительскую кооперацию. Кроме того, нацмодель создаст условия для развития розничных рынков и ярмарок, продвижения товаров российских производителей.