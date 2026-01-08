Рейтинг@Mail.ru
Мантуров оценил объем инвестиций в энергооборудование в ближайшие годы - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/manturov-2066881476.html
Мантуров оценил объем инвестиций в энергооборудование в ближайшие годы
Мантуров оценил объем инвестиций в энергооборудование в ближайшие годы - РИА Новости, 08.01.2026
Мантуров оценил объем инвестиций в энергооборудование в ближайшие годы
Объем инвестиций в развитие производства энергетического оборудования в России в ближайшие годы планируется от 50 миллиардов до 100 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T15:18:00+03:00
2026-01-08T15:18:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023609377_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5bda3c99345e53ed0ee9686a2acbcabd.jpg
https://ria.ru/20260108/manturov-2066881065.html
https://ria.ru/20260106/moduli-2066620206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023609377_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_b23c9276749009603810dfb18bdd7c0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, александр новак
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Александр Новак
Мантуров оценил объем инвестиций в энергооборудование в ближайшие годы

Мантуров: инвестиции в энергооборудование составят от 50 до 100 млрд руб

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров на ПМЭФ-2025
Денис Мантуров на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Объем инвестиций в развитие производства энергетического оборудования в России в ближайшие годы планируется от 50 миллиардов до 100 миллиардов рублей, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Помимо этого, по нашим оценкам в ближайшие годы планируется инвестировать в развитие отрасли от 50 до 100 млрд рублей", — сказал Мантуров о развитии производства генерирующего оборудования в России.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В России подготовили проект дорожной карты по нацторговле, заявил Мантуров
Вчера, 15:14
Правительство в апреле 2025 года утвердило Энергетическую стратегию России до 2050 года, которая определяет долгосрочные ориентиры развития электроэнергетики и всей отрасли в целом.
В декабре вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в отрасли электроэнергетики системно ведётся обновление оборудования, повышение эффективности генерирующих мощностей и надёжности энергоснабжения.
По его словам, последовательно совершенствуется процедура технологического присоединения к электросетям, расширяется поддержка проектов в сфере возобновляемых источников энергии, внедряются современные цифровые решения и интеллектуальные системы управления.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Мантуров рассказал о запуске первых модулей Российской орбитальной станции
6 января, 15:08
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала