Мантуров оценил объем инвестиций в энергооборудование в ближайшие годы

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Объем инвестиций в развитие производства энергетического оборудования в России в ближайшие годы планируется от 50 миллиардов до 100 миллиардов рублей, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Помимо этого, по нашим оценкам в ближайшие годы планируется инвестировать в развитие отрасли от 50 до 100 млрд рублей", — сказал Мантуров о развитии производства генерирующего оборудования в России

Правительство в апреле 2025 года утвердило Энергетическую стратегию России до 2050 года, которая определяет долгосрочные ориентиры развития электроэнергетики и всей отрасли в целом.

В декабре вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в отрасли электроэнергетики системно ведётся обновление оборудования, повышение эффективности генерирующих мощностей и надёжности энергоснабжения.